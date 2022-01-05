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Empire State'ten büyük dev asteroit Dünya'nın yakınından geçecek

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ABD'deki Empire State binasının yüksekliğinin 2,5 katı olan 1 kilometre uzunluğundaki dev asteroit gelecek hafta Dünya'nın yakınından geçecek.

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Empire State'ten büyük dev asteroit Dünya'nın yakınından geçecek
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Science Alert internet sitesinin haberine göre, düzenli yakın geçişleri nedeniyle "Potansiyel Olarak Tehlikeli Asteroit" olarak sınıflandırılan dev asteroit, Dünya'ya en yakın olduğu konuma 18 Ocak'ta evrensel saate göre 21.51'de gelecek.

Dünya'ya 1,93 milyon kilometre uzaklıktan geçecek asteroit, güvenli bir açıklığa sahip olacağından çarpma riski olmayacak.

Bu yakın ziyaret, gök bilimcilerin Apollo asteroit grubuna ait olan taşlı, S-tipi asteroit hakkında daha fazla çalışma yapmasına olanak sağlayacak.

YILDIZ GİBİ GÖRÜNECEK

Asteroit, saniyede yaklaşık 19,56 kilometre hızla seyahat edecek, bu da gece gökyüzünde yıldız gibi görüneceği anlamına geliyor.


Asteroit (7482) 1994 PC1 olarak bilinen bu gök cismi, 1994'de astronom Robert McNaught tarafından Avustralya'daki Siding Spring Gözlemevi'nde keşfedildi.

Dev asteroidin Dünya'ya en son yakın geçişi 89 yıl önce 17 Ocak 1933'te gerçekleşmişti. Bir sonraki yaklaşmanın ise 18 Ocak 2105'te olması bekleniyor.
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