Elon Musk, 1 milyon kişiyi Mars'a yerleştirmeyi hedefliyor

Güney Afrikalı milyarder iş adamı Elon Musk, Mars’a şehir kurmaktan bahsederken dikkat çeken ifadeler kullandı. Musk, 3. Dünya Savaşı’ndan önce Kızıl Gezegen’e yerleşmek gerektiğini söyledi.

Söylediği her söz attığı her adım olay yaratan, dünya borsalarını yerinden oynatan Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu milyarder iş adamı Elon Musk, Mars projesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2050 yılına kadar Kızıl Gezegen’e 1 milyon insan göndermek isteyen 49 yaşındaki Musk, Mars’ta kurulacak koloninin kendi kendine yetebilir olması gerektiğini söyledi.

İnsanlığın dünya üzerindeki yaşamının süper yanardağ, gök taşı çarpması ya da devasa bir savaşla tehlike altına girebileceğini savunan Musk, eğer 3. Dünya Savaşı patlak verirse Mars’a sürdürülebilir bir şehir kurma şansının çok azalacağını aktardı.

MALZEME GELMEZSE NE OLACAK?’

The Sun’ın haberine göre Musk, “Eğer Dünya’dan herhangi bir malzeme gelmezse Mars’taki yaşam ne olacak? 3. Dünya Savaşı’ndan önce ya da sonra Mars’ta kendi kendine yetebilen bir şehir yaratabilecek miyiz? Umarım böyle bir savaş asla olmaz. Ancak böyle bir şehir kurmak istiyorsak bunu savaştan önce denemeliyiz” dedi.

‘MEDENİYETİMİZ GÜÇLÜ DEĞİL’



Pek çok sorunla karşı karşıya kalma ihtimali olduğunu belirten Musk, “Büyük bir savaş, bir süper yanardağ, gök taşı çarpması ya da kendi kendimizi yok edebiliriz. Medeniyetimiz şu anda çok da güçlü görünmüyor. Biraz cılız görünüyoruz” ifadelerini kullandı.