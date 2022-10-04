Ekran süresi çocuğun zekasını etkiliyor

Bilim insanları, çocukların zeka gelişimi ile ilgili dikkat çekici bir araştırma yaptı

ABD’de yapılan bir araştırma çocukların dikkatini dağıtmak için ebeveynleri tarafından verilen tablet ve akıllı telefon gibi cihazların beyin gelişimi için olumsuz etki yarattığını gözler önüne serdi.

Illinois’da yapılan araştırmada, bilim insanları günlük ekran süresi 60 dakika olan ve günde en az 15 dakika geleneksel bir şekilde oyun oynayan çocukların beyin fonksiyonlarının, ekran karşısında ve cihazlarla oynayarak zaman geçiren çocuklardan daha aktif ve sağlıklı olduğu tespit edildi.

Ekrana daha az bakan çocukların hafıza, karar verme, aynı anda birden çok iş yapabilme ve dikkat aralığının, ekran önünde çok daha fazla zaman geçiren çocuklara göre çok daha iyi olduğu belirtildi. Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi’nde yapılan araştırmada 356 çocuğun verileri ve sağlık durumları incelendi.

Ekran önünde daha çok vakit geçiren çocukların hafıza sorunu yaşadığına dikkat çeken uzmanlar, “Dışarıda oyun oynayanlar ya da geleneksel oyuncaklar oynayan çocukların beynindeki kan dolaşımı daha yüksek ve dolayısıyla nöronların bağlantısı da daha kuvvetli. Bu sebeple bu çocukların beyinleri daha kolay gelişiyor” dedi. Bilim insanları ekran karşısına oturmanın ise beyni harekete geçirmediğini ve eleştirel düşünme ve neden-sonuç ilişkisini kuran beynin korteksini zayıflattığını düşünüyor.

Resmi verilere göre ABD’de çocuklar 2.5 saat TV, iPad, cep telefonu ya da bilgisayar oyunu önünde zaman geçirirken, İngiltere’de ise bu oran 3-4 yaşlar arasında 3 saate kadar çıkabiliyor.