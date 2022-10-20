banner875
banner815
“Bu sokakta yaşlısı engellisi küçücük bebeği olan var”
“Bu sokakta yaşlısı engellisi küçücük bebeği olan var”
19 0
Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
34 0
 
Genç izcilerden önemli duyarlılık
Genç izcilerden önemli duyarlılık
9 0
"Market fiyatları neye göre kime göre ayarlanıyor?”
15 0
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
18 0
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
11 0
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
33 0
banner878

Dünya’ya yakın ve tehlikeli görülen asteroit hızını artırıyor

banner476

Uzmanlar, potansiyel olarak tehlikeli ve Dünya'ya yakın olan bir asteroitin olağandışı dönüşünün Güneş sistemindeki yörüngesini değiştirebileceğini açıkladı.

banner825
Dünya’ya yakın ve tehlikeli görülen asteroit hızını artırıyor

Dünya’dan 750 ışık yılı uzaklıkta bulunan asteroit Phaethon’un, her yıl daha hızlı dönüyor olmasının sonunda Güneş Sistemi’ndeki yörüngesini değiştirebileceği ancak bunun, milyonlarca olmasa da binlerce yıl alacağı belirtildi.

Adını Yunan mitolojisindeki güneş tanrısı Helios’un oğlundan alan Phaethon, tek bir dönüşü yaklaşık 3,6 saatte tamamlıyor, ancak yeni bulgular, her yıl dört milisaniyede bir artış olduğunu gösteriyor.



EN SON 2017’DE YAKLAŞMIŞTI
Araştırma, Arecibo Gözlemevi ve Central Florida Üniversitesi liderliğindeki bilim insanları tarafından yürütüldü ve Arecibo artık faaliyette olmasa da öncesinde topladığı veriler hala yeni bulgular sağlıyor.

Resmi olarak 3200 Phaethon olarak bilinen asteroit, Dünya’ya en yakın geçişini 2017’de gerçekleştirerek 6,4 milyon mil mesafeye geldi ve 2093 yılında geri dönerek 1,8 milyon mil uzakta olması bekleniyor.

2017’deki geçişte asteroitin bir topaç şeklinde olduğu ve asteroitler arasında nadir görülen mavi bir spektruma sahip olduğunu gösteren bir dizi radar görüntüsü Arecibo tarafından kaydedildi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.