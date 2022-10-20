Dünya’ya yakın ve tehlikeli görülen asteroit hızını artırıyor

Uzmanlar, potansiyel olarak tehlikeli ve Dünya'ya yakın olan bir asteroitin olağandışı dönüşünün Güneş sistemindeki yörüngesini değiştirebileceğini açıkladı.

Dünya’dan 750 ışık yılı uzaklıkta bulunan asteroit Phaethon’un, her yıl daha hızlı dönüyor olmasının sonunda Güneş Sistemi’ndeki yörüngesini değiştirebileceği ancak bunun, milyonlarca olmasa da binlerce yıl alacağı belirtildi.Adını Yunan mitolojisindeki güneş tanrısı Helios’un oğlundan alan Phaethon, tek bir dönüşü yaklaşık 3,6 saatte tamamlıyor, ancak yeni bulgular, her yıl dört milisaniyede bir artış olduğunu gösteriyor.Araştırma, Arecibo Gözlemevi ve Central Florida Üniversitesi liderliğindeki bilim insanları tarafından yürütüldü ve Arecibo artık faaliyette olmasa da öncesinde topladığı veriler hala yeni bulgular sağlıyor.Resmi olarak 3200 Phaethon olarak bilinen asteroit, Dünya’ya en yakın geçişini 2017’de gerçekleştirerek 6,4 milyon mil mesafeye geldi ve 2093 yılında geri dönerek 1,8 milyon mil uzakta olması bekleniyor.2017’deki geçişte asteroitin bir topaç şeklinde olduğu ve asteroitler arasında nadir görülen mavi bir spektruma sahip olduğunu gösteren bir dizi radar görüntüsü Arecibo tarafından kaydedildi.