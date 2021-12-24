banner762
banner753
Sebze almak yürek ister  
Sebze almak yürek ister  
27 0
Elektrik kesintileri sürecek
Elektrik kesintileri sürecek
36 0
 
Kartal sonradan kanatlandı
Kartal sonradan kanatlandı
8 0
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
538 0
Doğan koronaya teslim
Doğan koronaya teslim
130 0
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
83 0
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
15 0
banner661
banner726

Dünyanın oluşumuyla ilgili ezber bozan teori

banner476

Yaygın olarak kabul edilen teroriye göre, evrenin üçte biri yaşındaki gezegenimiz yaklaşık 4,54 milyar yıl önce, Güneş bulutsusu tarafından toplanan çakıl taşlarının bir araya gelmesiyle oluştu. Volkanik gaz çıkışı tmosferi ve ardından okyanusları meydana getirdi. Fakat, Almanya'da yapılan yeni bir çalışma Dünya’nın ve Mars'ın iç Güneş sistemindeki daha küçük "gezegensel embriyolar" arasındaki çarpışmalar sonucunda oluştuğunu öne sürdü. Bilim insanları, yeni bulguların, gezegenlerin oluşumuna dair anlayışımızı değiştireceğini açıkladı

banner714
Dünyanın oluşumuyla ilgili ezber bozan teori
banner721

Alman bilim insanları, Dünya’nın ve Mars'ın iç Güneş sistemindeki daha küçük "gezegensel embriyolar" arasındaki çarpışmalar sonucunda oluştuğunu açıkladı. 

Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori - 2

YAYGIN OLARAK KABUL EDİLEN TEORİYLE ÇELİŞİYOR

Bununla birlikte Science Advances adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma, Dünya’nın nasıl oluştuğuna dair diğer ana rakip teoriyle çelişiyor. Dünya’nın yaygın olarak dış Güneş sisteminden Güneşe doğru sürüklenen çakıl taşları biriktirerek oluştuğu kabul ediliyor.


Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori - 3

Münster Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, Dünya'nın oluşumu için hangi teorinin doğru olduğunu belirlemek için, 10 Mars meteoritinden alınan örneklerde titanyum, zirkonyum ve molibdenin izotopik bileşimlerini analiz etti. Bu bileşimler, Mars'taki büyük kimyasal rezervuarlardan alınan örneklerin yanı sıra, 17 Mars meteoritinden alınan molibden ölçümlerini içeriyordu.


Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori - 4

Bilim insanları, bu büyük örneklem boyutunun önceki çalışmalardaki  sınırlamaların üstesinden gelmelerine izin verdiğini söyledi.


Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori - 5

Diğer taraftan, çalışmada Dünya ve Mars'ın erken silikat bölümünün izotopik bileşimlerini, Güneş sisteminin dış ve iç kısmından geldiği düşünülen farklı kondiritik* meteorit gruplarınınkiyle karşılaştırıldı. Sonuçlar, her iki gezegenin bileşiminin, yalnızca küçük bir dış Güneş sistemi malzemesinin dahil olduğu, iç Güneş sisteminden gelen kondiritik meteoritlerinkilerle daha tutarlı olduğunu gösterdi.

 

Kondirit: Kondritler ait oldukları ana maddeden erime veya farklılaşmaya bağlı olarak değişime uğramamış taşcıl göktaşlarına deniliyor. Bunların, ilkel asteroitleri oluşturmak için birleşerek çoğaldığı ve Güneş sisteminin başlangıcında oluştuğu düşünülüyor. 


Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori - 6

"BÜYÜK ÇAKILLARIN BİRLEŞMESİYLE OLUŞMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

Araştırmacılar, bu bulgulara dayanarak,  karasal gezegenlerin dış Güneş sisteminden gelen büyük çakılların birikmesiyle oluşamayacakları, bunun yerine muhtemelen iç Güneş Sistemi malzemeleri arasındaki çarpışmalardan evrimleştikleri sonucuna vardı.


 
Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori - 7

Çalışmanın yazarları, "Kayalık gezegen oluşumunun temelde farklı iki süreci var, ancak Güneş sisteminin karasal gezegenlerini hangisinin inşa ettiği belirsiz. Ya iç Güneş sisteminden gelen gezegen embriyoları arasındaki çarpışmalarla ya da dış Güneş sisteminden güneşe doğru sürüklenen milimetre boyutunda çakıl taşları biriktirerek oluştular” açıklamasını yaptı. 


Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori - 8

Öte yandan uzmanlar, araştırmanın sonucunun  karasal gezegenlerin kökeninin çakıl taşlarından oluştuğu teorisini çürüttüğünü aktardı:


Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori - 9

“Dünya ve Mars'taki dış Güneş sistemi malzemesinin düşük oranı, Güneş sistemindeki kayalık gezegen oluşmasında kalıcı bir toz sürüklenme bariyerinin varlığına işaret ediyor.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.