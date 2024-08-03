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Dünyanın ilk mekanik yapay kalp nakli gerçekleşti

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Dünyanın ilk tamamen mekanik yapay kalp nakli ABD'de gerçekleştirildi. ABD'nin Teksas eyaltinde sağlık ve teknoloji alanı için tarihi bir adım gerçekleşti

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Dünyanın ilk mekanik yapay kalp nakli gerçekleşti
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Kalp yetmezliği yaşayan bir hastaya tamamen mekanik kapaksız total yapay kalp nakli yapıldı.
BiVACOR'un geliştirdiği manyetik levitasyon teknolojisine sahip tamamen mekanik kalp, ilk kez bir insana implante edildi.
Titanium malzemeden üretilmiş bu yapay kalp, sürtünmesiz çalışarak daha uzun ömürlü olma potansiyeline sahip ve saatte 12 litre kan pompalayabiliyor.
Kalp, bir yedek olarak, hastaya yeni bir kalp takılana kadar vücuda kan pompalayacak şekilde tasarlandı.
Kalp nakli bekleyen hasta, yapay kalp takıldıktan sonra 8 gün boyunca hayatta kalmayı başardı ve ardından başarılı bir kalp nakli gerçekleştirildi.
İlk kez insan hastaya nakil yapılmasının ardından, çalışmaya dört hastanın daha dahil edilmesi planlanıyor.
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, yaklaşık 100 bin hastanın bu teknolojiden faydalanabileceğini öngörüyor. Dünya genelinde yaklaşık 26 milyon kişi kalp yetmezliği ile mücadele ediyor ve yeni teknoloji bu hastalar için umut verici bir çözüm sunuyor.
 
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