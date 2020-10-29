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Dünya'ya yaklaşan göktaşı hızlandı!

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3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroidin Dünya’ya yaklaşırken hızlandığı ortaya çıktı.

Dünya'ya yaklaşan göktaşı hızlandı!

 

 İlk olarak 2004 yılında keşfedilen Apophis isimli göktaşı yeni bir keşif nedeniyle bir kez daha gündemde. 


Dünya'ya yaklaşan göktaşı hızlandı! (3 futbol sahası büyüklüğünde) - 2

Independent'ta yer alan habere göre, 3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroidin Dünya’ya yaklaşırken hızlandığı ortaya çıktı. 

  


Dünya'ya yaklaşan göktaşı hızlandı! (3 futbol sahası büyüklüğünde) - 3

Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, adını kaos tanrısından alan asteroidin 2068'de Dünya'ya çarpma olasılığını artırdığını iddia ediyor. 

  


Dünya'ya yaklaşan göktaşı hızlandı! (3 futbol sahası büyüklüğünde) - 4

Bilim insanları Apophis isimli göktaşının hızlanmasının nedeninin Yarkovsky etkisi olarak bilinen bir fenomen olduğunu açıkladı. 

  


Dünya'ya yaklaşan göktaşı hızlandı! (3 futbol sahası büyüklüğünde) - 5

Yarkovsky etkisi Güneş ışığı nedeniyle ortaya çıkıyor. Zira  Apophis, Güneş ışığı tarafından itiliyor ve göktaşının bazı kısımları diğer bölgelerine göre daha hızlı ısınıyor. 

  


Dünya'ya yaklaşan göktaşı hızlandı! (3 futbol sahası büyüklüğünde) - 6

Apophis'in hızının artmasına neden olan  Yarkovsky ivmelenmesi de burada devreye giriyor. 

  


Dünya'ya yaklaşan göktaşı hızlandı! (3 futbol sahası büyüklüğünde) - 7

13 Nisan 2029'da gezegenimize oldukça yakın bir konumdan geçecek olan göktaşının bir sonraki geçişi olan 2068'de Dünya'ya çarpma ihtimali bulunuyor. 

  


Dünya'ya yaklaşan göktaşı hızlandı! (3 futbol sahası büyüklüğünde) - 8
Uzmanlar çarpışmanın gerçekleşmesi halinde göktaşının vereceği zararın aynı anda patlayan 880 milyon tonluk TNT’ye eşit olacağının altını çiziyor.
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