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Dünya dışında yaşam var mı? Japonya’dan heyecanlandıran açıklama

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Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), bugün, Dünyaya 300 milyon km uzaklıkta olan asteroit Ryugu'dan elde edilen numunede su bulduğunu açıkladı. Uzmanlar, buluşun yaşamın dünya dışında ortaya çıktığı teorisini güçlendirdiğini belirtti

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Dünya dışında yaşam var mı? Japonya’dan heyecanlandıran açıklama

JAXA’dan yapılan açıklamada “Numune içinde bir kristal içinde hapsolmuş sıvı su keşfedildi. Bu su, bir zamanlar Ryugu ana gövdesinde bulunan, tuz ve organik maddeleri içeren karbonatlı suydu ifadelerini” kullanıldı.

DÜNYA DIŞINDA YAŞAM OLABİLİR

Açıklamada mercan resifleri şeklindeki kristallerin sıvı sudan büyüdüğünün altını çizildi. Japon bilim insanları numunenin ayrıca birçok küçük mıknatısa benzeyen ve doğal bir sabit disk gibi davranan, geçmişin manyetik alanını kaydeden manyetik mineraller içerdiğini de ifade etti.

Uzmanlar, buluşun anlamının yaşamın dünya dışında ortaya çıktığı teorisini güçlendirdiğini ifade etti.

2014 YILINDA FIRLATILMIŞTI

Hayabusa-2 uzay sondası, 2014 yılında Dünyaya 300 milyon km uzaklıktaki Ryugu Asteroidi’nden numune almak amacıyla fırlatıldı ve iki yıl önce numuneyi içeren bir kapsülü bırakmak için Dünya’nın yörüngesine geri dönmüştü.

O tarihten itibaren Japon bilim insanları numuneleri inceliyorlardı.

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