Dikkat Android'deki bu Netflix uygulaması WhatsApp'ı ele geçiriyor

Android tabanlı telefonlarda yeni bir kötü yazılım dolaşıyor. FlixOnline adı verilen uygulama Play Store'da da bulunuyor.

Uygulama Netflix'in yayın servislerini düzenlediğini iddia ediyor. Ancak aynı zamanda WhatsApp uygulaması üzerinde de etkiye sahip.

Overlay saldırısı olarak bilinen bir yöntem kullanan uygulama, size sistem yöneticisine benzer bir pencere açıyor. Siz uygulamaya izin verdiğinizde FlixOnline'ın uygulaması gizleniyor ve silmeniz de zorlaşıyor.