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Dikkat Android'deki bu Netflix uygulaması WhatsApp'ı ele geçiriyor

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Netflix'te optimizasyon sağladığını iddia eden FlixOnline uygulaması WhatsApp'ı ele geçiriyor. Uygulama daha sonra kendini gizleyerek silmeyi zorlaştırıyor.

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Dikkat Android'deki bu Netflix uygulaması WhatsApp'ı ele geçiriyor
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Android tabanlı telefonlarda yeni bir kötü yazılım dolaşıyor. FlixOnline adı verilen uygulama Play Store'da da bulunuyor.
 
Dikkat Android'deki bu Netflix uygulaması WhatsApp'ı ele geçiriyor - 2
Uygulama Netflix'in yayın servislerini düzenlediğini iddia ediyor. Ancak aynı zamanda WhatsApp uygulaması üzerinde de etkiye sahip.
Dikkat Android'deki bu Netflix uygulaması WhatsApp'ı ele geçiriyor - 3
Uygulama sizin adınıza WhatsApp'ta mesajlara cevap veriyor. Bilgilerinizi başkalarıyla paylaşıyor.
Dikkat Android'deki bu Netflix uygulaması WhatsApp'ı ele geçiriyor - 4
Siber güvenlik uzmanları FlixOnline uygulamasının WhatsApp konuşmalarını çalabileceğini de belirtiyor.
Dikkat Android'deki bu Netflix uygulaması WhatsApp'ı ele geçiriyor - 5
Overlay saldırısı olarak bilinen bir yöntem kullanan uygulama, size sistem yöneticisine benzer bir pencere açıyor. Siz uygulamaya izin verdiğinizde FlixOnline'ın uygulaması gizleniyor ve silmeniz de zorlaşıyor.
  
Google, uygulamayı farkettikten sonra FlixOnline'ı Play Store'dan kaldırdı.
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