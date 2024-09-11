Dev asteroit yüksek hızla Dünya'ya yaklaşıyor

NASA, 15 Eylül’de Dünya'nın yakınından geçecek olan dev asteroit hakkında kritik bir uyarı yayınladı. Saatte yaklaşık 25 bin mil hızla hareket ettiği tahmin edilen göktaşının hızı endişeleri artırırken, meydana gelebilecek en ufak bir sapmanın bile önemli sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor

NASA, Dünya'ya doğru hızla yaklaşan devasa bir asteroit hakkında uyarıda bulundu.

"2024 ON" adlı dev asteroitin çapı 213 metreden daha büyük olarak hesaplanırken 15 Eylül 2024'te Dünya'nın yakınından geçmesi bekleniyor.

DÜNYA'YA YAKIN GEÇECEK

NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Gözlem Programı, bu asteroidi ilk kez tespit etti. Bilim insanları, asteroitin boyutu, şekli ve bileşimi hakkında kapsamlı bilgi topladı.

Asteroit, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 2,6 katı olan bir mesafeden geçecek.

60 KATLI BİR BİNA BOYUTUNDA

2024 ON, Dünya'nın yakınından geçen asteroitlerin çoğundan daha büyük. Karşılaştırma için gök taşının yaklaşık 60 katlı bir binanın yüksekliğinde olduğu söylenebilir.

HIZI ENDİŞELERİ ARTIRDI

Saatte yaklaşık 25 bin mil hızla hareket ettiği tahmin edilen cismin hızı endişeleri artırırken, yolunda meydana gelebilecek en ufak bir sapmanın bile önemli sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

ÇARPIŞMA OLASILIĞI DÜŞÜK

Güçlü radar ve optik teleskoplar kullanarak yapılan analizler, asteroitin olası etkilerini değerlendirdi.

Boyutuna ve yüksek hızına rağmen, şu anda Dünya ile çarpışma olasılığı düşük kabul ediliyor.

Bilim insanları, asteroidin yakın geçişini izlemeye devam edecek ve evrenin dinamik süreçlerini anlamamıza yardımcı olacak verileri toplamaya devam edecek.