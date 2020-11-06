Corona virüsünün ilacı burnumuzun dibindeymiş

Dünya çapında 49 milyondan fazla insana bulaşan ve 1.2 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan corona virüsü ile ilgili umut verici bir açıklama İngiltere'den geldi... Bilim insanları aspirinin corona virüsüne iyi gelme ihtimali olduğunu ve bu yönde deneme çalışmalarının başladığını duyurdu

İlk olarak 2019 yılının son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsünü ortadan kaldırmak için birçok ülkede ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken İngiliz bilim insanları uluslararası kamuoyunu şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.

Dünyanın önde gelen bilim insanlarından oluşan RECOVERY isimli girişim Covid-19’un potansiyel çözümü olarak gündelik hayatta kamuoyunun yakından bildiği aspirin isimli ilacın etkili olabileceğini öne sürdü.

Bilim insanları kanı sulandıran ve ağırlıklı olarak baş ağrısı ve halsizliğe karşı tercih edilen aspirinin pıhtılaşmayı engelleyen özelliğinin corona virüsü hastalığına yakalananları iyileştirebileceğini öne sürdü. Araştırmayı yürüten bilim insanı Peter Horby, “Aspirinin etkili olacağına dair net bir yaklaşım mevcut. Üstelik aspirin güvenli, pahalı değil ve yaygın” ifadesini kullandı.

PIHTILARI ENGELLEYEBİLİR

Aspirinin corona virüsü hastalarında işe yarayabileceğini söyleyen uzmanlar, aspirinin tedavi sürecinde kullanılmasının Covid-19 hastalarında oluşabilecek pıhtıları engelleyebileceğini dile getirdi.

Bilim insanları aspirinin Covid-19 hastaları üzerindeki etkisini incelemek üzere bir araştırma yaptıkları belirtildi. Araştırmaya katılan 2000 gönüllü günde 150 miligram aspirin alacak ve bu süreçte sağlık durumlarında yaşadıkları değişiklikler gözlemlenecek.