Corona virüs kendini tekrar aktif hale getiriyor mu?

ABD’nin New York kentinde bir doktor 14 Mart'ta yeni tip corona viruse (Covid-19) yakalandı ve 14 günlük karantina sürecine girdi. Ancak, 30 yaşındaki doktor Yochai Re'em, hastalığı atlatmasının üzerinden 100 gün geçmesine rağmen bulantı, mide ve bacak ağrısı, karaciğer fonksiyonlarında bozukluk gibi semptomları göstermeye devam ediyor. ABD'li doktorun yaşadığı bu durum, bazı uzmanlar tarafından dile getirilen "Virüs tıpkı uçuk gibi bir süre sonra tekrar kendini aktif hale getirebilir" teorisini akıllara getirdi.

ABD’nin New York kentinde yaşayan bir doktor, yeni tip corona virüsü (Covid-19) atlatmasına rağmen 100 günü aşkın bir süredir semptom göstermeye demam ettiğini söyledi.

Psikiyatrsit Dr. Yochai Re’em 14 Mart’ta yüksek ateş, iştah kaybı ve bacak ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. 30 yaşındaki doktorun yeni tip corona virüse yakalandığı açıklandı. Ancak, tedavisinin ardından 4 ay geçmesine rağmen Re’em, midesindeki ağrı ve bulantının, bacağındaki huzurluğun ve karaciğerindeki fonksiyon bozukluklarının devam ettiğini belirtti.

STAT News’e konuşan doktor, umutsuz hissettiğini ve bazı günler dünyada 552 bin kişiyi öldüren virüsten hiç kurtulamayacağını düşündüğünü açıkladı.Hastalığının ilk günlerinde meslektaşlarını endişelendirmek istemediğini belirten Re’em acil servise başvurmadığını ancak daha sonraki günlerde yoğun mide bulantısı ve kas ağrısı nedeniyle karaciğer fonksiyonlarına bakıldığını aktardı.

SEMPTOMLAR HAFİFLEMEDİ

“Rutin testler kanımdaki karaciğer enzimlerinin olması gerektiğinden yüksek olduğunu, ancak aşırı yüksek olmadığını gösterdi. Bu yüzden eve döndüm” diyen Re’em, hastalığın 14. gününde de hala solunum ile ilgili bir semptom yaşadığını ve yaşadığı diğer komplikasyonların hafiflemeyerek devam ettiğini söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Covid-19 semptomplarının genellikle virüse yakalandıktan 2 ile 14 gün arasında ortaya çıkacağını belirtiyor. CDC’ye göre semptomların ortadan kaybolması hafif vakalarda bir ile iki haftayı bulurken, daha ağır durumlarda 6 haftayı aşabiliyor.



Bununla birlikte, doktorlardan aradığı yanıtı alamayan ve semptomları aylarca göstermeye devam eden Re’em, kendisi gibi uzun süre Covid-19 semptomları yaşayan hastaların bulunduğu bir online danışmanlık gruba katıldığını açıklayarak, “Başkalarının da benim gibi hissettiğini bildiğim geniş bir gruba katılmak güçlü hissetmemi sağladı” dedi.

3 TEORİ VAR



Öte yandan, bilim insanları corona virüs hastalarının neden uzun süre semptom gösterdiğine dair henüz net bir cavap bulamadı, ancak konuya ilişkin üç yaygın teori var.

Bunlardan ilki, virüsün bir süre sonra uçuk hastalığındakine benzer bir şekilde kendini yeniden aktif hale getirmesi. Bazı bilim insanları ise, uzun süreli geçmeyen semptomların geciken bağışıklık tepkisinden kaynaklanabileceğini düşünüyor. Diğer bir teoride ise uzun süreli semptomlar, zarar gören organların henüz iyileşmemesinden kaynaklanıyor.