Corona virüs aşısı için yeni engel

Corona virüs (Covid-19) aşıları tüm dünya için tabiri caizse umut oldu. Ancak aşıyı on milyonlarca insanına sunabilmek için şu an için yeterli miktarda şırınga üretimi bulunmuyor

İlk olarak 2010'un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) pandemisi gezegenimizin bir numaralı küresel gündemi olmaya devam ediyor.

Covid-19 bugüne kadar 65.5 milyon kişiye bulaştı. Corona virüse yakalanan 45.3 milyon kişi iyileşirken virüs 1.5 milyondan fazla kişinin hayatına mal oldu.

Son günlerde salgın ile ilgili umut veren haberler geliyor. Dünyanın dört bir yanında geliştirilen aşılar pandeminin hayatımızdan çıkmasına yardımcı olabilir.

Ancak aşıyı üretmek kadar onu sunabilmek de hayati bir öneme sahip. Uzmanlar küresel şırınga üretiminin küresel talebe yetmeyeceğinin altını çiziyor.

ÜRETİCİLER KAPASİTELERİNİ ARTIRIYOR

Bu durum üreticileri de harekete geçirmiş durumda. The Print'te yer alan habere göre, Dünya'nın en büyük aşı üretim kapasitelerinden birisine sahip olan Hindistan'da firmalar şimdiden yeni yatırımlar yapmaya başladı.

Bu şirketlerden birisi de ülkenin en büyük şırınga üreticisi konumunda olan Hindustan Syringes and Medical Devices (HMD).

Hali hazırda 570 milyon şırınga üretim kapasitesine sahip olan firma bu kapasiteyi yaklaşık 2 katına çıkarmak için çalışmalara başladı.

HEDEF 6 AY İÇİNDE 1 MİLYAR ÜRETİM KAPASİTESİNE ULAŞMAK

Firmadan yapılan açıklamada hedefin üretim kapasitesini yıllık 1 milyar adete çıkarmak olduğu bilgisinin altı çizildi. Aynı açıklamaya göre, şirketin amacı bu hedefi 2021'in ikinci çeyreğine kadar tutturmak.

"Halihazırda pek çok ülkeden siparişler almaya başladık" diyen HMD Direktörü Rajiv Nath, yapılan anlaşmalar gereği bu ülkelerin adını açıklayamayacağını belirtti.

Nath çokuluslu COVAX aşı çalışmaları için şimdiye kadar 100 milyon şırınga üretildiği ve bunların UNICEF çatısı altında çalışan programa teslim edildiğini sözlerine ekledi.

"KÜRESEL İHTİYAÇ 10 MİLYAR ADET"

Hindistan'ın yüzde 70'inin aşılanması için 900 milyon şırıngaya ihtiyaç olduğunun altını çizen Nath'e göre corona virüs salgınını gezegenimizden silmek için ise 10 milyar şırıngaya ihtiyaç duyulacak.

Ülkedeki bir başka üretici Iscon Surgicals Hindistan hükümetinden ekstra 52 milyon şırınga siparişi almıştı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Iscon Surgicals Başkan Yardımcısı Sandeep Bhandari "Önümüzdeki ay hükümetten benzer bir talep ile karşılaşacağımızı düşünüyorum" dedi.