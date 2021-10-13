Çip krizi Apple'ı da vurdu

Küresel çapta yaşanan çip tedarik krizi sebebiyle, Apple son çeyrekte üretim hedefini yakalayamayacak.



Şirket 10 milyon daha az telefon üretebilecek. Apple daha önce son çeyrekte 90 milyon adet telefon üretimini hedefliyordu.



Satış adetlerini doğrudan etkileyecek bu sorun sebebiyle Apple hisselerine düşüş yaşandı.



Apple hisselerinde seans sonrası yüzde 1’in üzerinde düşüş yaşandı.



Yarı iletken çip üreticileri Broadcom ile Texas Instruments hisselerinde de benzer kayıplar oluştu.

Apple Eylül ayında iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten oluşan yeni iPhone 13 ailesini tanıtmıştı. Şirket Eylül sonunda telefonların teslimatına başlanmıştı.Çip krizi, telefonlardan küçük ev aletlerine, otomobillerden bilgisayarların üretimine kadar birçok alanda arz talep dengesinde ciddi problemler oluşturuyor.