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Çin’de ses dalgalarıyla yağmur yağdırdılar

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Çin’in başkenti Pekin’de yer alan Tsinghua Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, ses dalgalarıyla yağmur yağdırmayı başardı.

Çin’de ses dalgalarıyla yağmur yağdırdılar
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Yapılan çalışmada, düşük frekanslı ses dalgalarıyla bir bulut hedef alınarak yağış miktarının artırılabileceği tespit edilirken bu gelişmenin kuraklıkla mücadele kapsamında daha önce bulunan teknolojilerden daha çevreci olduğu belirtildi.
Çin’de yapılan araştırmaya göre bilim insanları ses dalgalarıyla yağmur yağdırmayı başardı.

Başkent Pekin’deki Tsinghua Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, düşük frekanslı ses dalgalarıyla bir bulut hedef alınarak yağış miktarının artırılabildiği tespit edildi.

Scientia Sinica Technologica'da yayınlanan araştırmada, bulutların ses dalgaları yardımıyla hareketlendirildiği belirtilirken ses dalgalarının hareketlendirilmesinde 50 hertz ses dalgası kullanıldığı bu miktarın da insanın duyamayacağı bir ses seviyesi olduğu ifade edildi.

UÇAK MOTORU GÜRÜLTÜSÜNE SAHİP

Bulutları hareket ettirmek için gönderilen dalgaların ses seviyesinin 160 desibel olduğu, bunun da bir uçak motoru gürültüsüne sahip olduğunun altı çizildi.

Ses dalgalarının yaklaşık 1 kilometre mesafedeki bulutlara ulaşabildiği belirtilirken bu durumda sesin basınçtan dolayı 30 desibele düştüğünün altı çizildi.

YAĞMUR DAMLALARI BÜYÜYOR

Gönderilen ses dalgaları sayesinde bulutlarda titreşim yaratıldığı, bunun da bulutun içindeki küçük parçacıklarla birleştiği böylece yağmur damlalarının boyutunun daha da büyüdüğü belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Tibet Platosu’nda yapılan çalışmalarda yağış oranının yüzde 17 arttığı tespit edilirken çalışmayı gerçekleştiren ve sonuçlarını kaleme alan Wang Guangqian, ilerleyen dönemde bu teknolojinin "çok daha düşük maliyetlerle ve uzaktan kumandalı sistemlerle" kullanılabileceğinin altını çizdi.

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