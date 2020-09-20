banner480
banner69
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
5 0
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
12 0
 
Jimny'ye ticari araç kimliği
Jimny'ye ticari araç kimliği
44 0
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
74 0
Halı sahalara yasak geldi
Halı sahalara yasak geldi
83 0
Üç gün yağmur bekleniyor
Üç gün yağmur bekleniyor
103 0
Bu işin şakası yok
Bu işin şakası yok
369 0
banner460

Cep telefonları 'sarhoş oldunuz' uyarısı yapabilecek

banner476

Amerikalı araştırmacılar, akıllı telefonlarla bireylerin alkol tüketimlerini ölçebilecek bir yöntem geliştirdi. Ölçüt olarak da bireylerin yürürken ne kadar sallandıkları dikkate alındı

Cep telefonları 'sarhoş oldunuz' uyarısı yapabilecek
Araştırmacılar, cep telefonlarına yerleştirdikleri sensörlerle bireyin araba kullanmasına engel olacak kadar alkol alıp almadığını görebildi.
Pittsburgh Üniversitesi'nin araştırmasına göre bireyler 10 adım attığında cep telefonları alkol seviyesini yaklaşık %90 oranında doğru tespit etti.
Bilim insanları bu yeni yöntemle, cihazlara uyarı sisteminin de yerleştirilebileceğini umuyor. Örneğin bireyler sarhoş olduklarında cep telefonlarındaki uyarı sistemiyle araba kullanmamaları uyarısı alabilecek.
Araştırma ekibinin başındaki bilim insanı Brian Suffoletto "Nereye gidersek gidelim yanımızda taşıdığımız çok güçlü sensörlerimiz var. Kamu sağlığı hizmeti için bunu en iyi nasıl kullanabileceğimizi öğrenmemiz lazım" dedi.
Araştırma 21 ila 43 yaşlarında 22 katılımcı ile yapıldı. Katılımcılar İngiltere ve ABD'nin araba kullanabilmek için belirlenen alkol sınırı olan, 100ml kanda 80mg alkole ulaşana kadar her bir saate votka-limon içti.
Üzerlerinde taşıdıkları akıllı telefonla katılımcılar her iki saate bir düz bir çizgi üzerinde 10 adım atıp geri yürüdüler.
Araştırmacılar her defasında, telefonlardaki sensörlerin yürüyüşlerindeki değişiklikleri algılamasıyla, alkol sınırını aşanları yaklaşık %90 oranında doğru tespit edebildi.
Uygulamaların kullanıcıları sarhoş oldukları ve araba kullanmamaları gerektiği konusunda uyaracak şekilde tasarlanması planlanıyor.
Kapsamlı araştırmaların temeli
Dr. Suffoletto "Üniversitedeyken alkollü araba kullandığı için bir arkadaşımı kaybettim. Acil servis doktoru olarak akut alkol entoksikasyonu bağlantılı çok sayıda yaralıyı tedavi ettim. Bu nedenle, son 10 yılımı aşırı alkol tüketimiyle bağlantılı ölümler ve yaralanmaların engellenmesinde dijital buluşların denenmesine adadım" dedi.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.