Cep telefonları 'sarhoş oldunuz' uyarısı yapabilecek

Amerikalı araştırmacılar, akıllı telefonlarla bireylerin alkol tüketimlerini ölçebilecek bir yöntem geliştirdi. Ölçüt olarak da bireylerin yürürken ne kadar sallandıkları dikkate alındı

Araştırmacılar, cep telefonlarına yerleştirdikleri sensörlerle bireyin araba kullanmasına engel olacak kadar alkol alıp almadığını görebildi.

Pittsburgh Üniversitesi'nin araştırmasına göre bireyler 10 adım attığında cep telefonları alkol seviyesini yaklaşık %90 oranında doğru tespit etti.

Bilim insanları bu yeni yöntemle, cihazlara uyarı sisteminin de yerleştirilebileceğini umuyor. Örneğin bireyler sarhoş olduklarında cep telefonlarındaki uyarı sistemiyle araba kullanmamaları uyarısı alabilecek.

Araştırma ekibinin başındaki bilim insanı Brian Suffoletto "Nereye gidersek gidelim yanımızda taşıdığımız çok güçlü sensörlerimiz var. Kamu sağlığı hizmeti için bunu en iyi nasıl kullanabileceğimizi öğrenmemiz lazım" dedi.

Araştırma 21 ila 43 yaşlarında 22 katılımcı ile yapıldı. Katılımcılar İngiltere ve ABD'nin araba kullanabilmek için belirlenen alkol sınırı olan, 100ml kanda 80mg alkole ulaşana kadar her bir saate votka-limon içti.

Üzerlerinde taşıdıkları akıllı telefonla katılımcılar her iki saate bir düz bir çizgi üzerinde 10 adım atıp geri yürüdüler.

Araştırmacılar her defasında, telefonlardaki sensörlerin yürüyüşlerindeki değişiklikleri algılamasıyla, alkol sınırını aşanları yaklaşık %90 oranında doğru tespit edebildi.

Uygulamaların kullanıcıları sarhoş oldukları ve araba kullanmamaları gerektiği konusunda uyaracak şekilde tasarlanması planlanıyor.

Kapsamlı araştırmaların temeli

Dr. Suffoletto "Üniversitedeyken alkollü araba kullandığı için bir arkadaşımı kaybettim. Acil servis doktoru olarak akut alkol entoksikasyonu bağlantılı çok sayıda yaralıyı tedavi ettim. Bu nedenle, son 10 yılımı aşırı alkol tüketimiyle bağlantılı ölümler ve yaralanmaların engellenmesinde dijital buluşların denenmesine adadım" dedi.