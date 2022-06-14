Bu uygulamalar telefonunuza zarar veriyor

Akıllı telefonlar hackerların uzun süredir hedefi oluyor. Birçok kişisel bilgimiz bu telefonlarda yer alıyor.
Telefonlara saldırmanın yollarından biri de popüler uygulamalar geliştirip bunları ücretsiz bir şekilde kullanıma sunmak.
Google Android işletim sistemi için zararlı olan son uygulamaların listesi belli oldu.
Eğer siz de bu uygulamalardan birini indirdiyseniz silmenizde fayda var...
- Document Manager
- Coin track Loan - Online loan
- Cool Caller Screen
- PSD Auth Protector
- RGB Emoji Keyboard
- Camera Translator Pro
DİĞER ZARARLI UYGULAMALAR
Bu uygulamaların zararlı olduğu daha önceden açıklanmıştı. Eğer gözden kaçırdıysanız tekrardan kontrol etmekte fayda var...
- Fast PDF Scanner
- Air Balloon Wallpaper
- Colorful Messenger
- Thug Photo Editor
- Anime Wallpaper
- Peace SMS
- Happy Photo Collage
- Original Messenger
- Pellet Messages
- Smart Keyboard
- Special Photo Editor
- 4K Wallpapers