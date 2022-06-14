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Bu uygulamalar telefonunuza zarar veriyor

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Akıllı telefonlar için birçok zararlı uygulama bulunuyor. Güvenlik uzmanları Android işletim ekosisteminde dolaşan zararlı uygulamaları paylaştı. Eğer cep telefonunuzda bu uygulamalar varsa silmeniz faydalı olabilir..

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Bu uygulamalar telefonunuza zarar veriyor

Akıllı telefonlar hackerların uzun süredir hedefi oluyor. Birçok kişisel bilgimiz bu telefonlarda yer alıyor. 

 

Akıllı telefonlar için zararlı uygulamalar belli oldu - 2

Telefonlara saldırmanın yollarından biri de popüler uygulamalar geliştirip bunları ücretsiz bir şekilde kullanıma sunmak. 

Google Android işletim sistemi için zararlı olan son uygulamaların listesi belli oldu. 


Akıllı telefonlar için zararlı uygulamalar belli oldu - 3

Eğer siz de bu uygulamalardan birini indirdiyseniz silmenizde fayda var... 

  • Document Manager
  • Coin track Loan - Online loan
  • Cool Caller Screen


Akıllı telefonlar için zararlı uygulamalar belli oldu - 4

  • PSD Auth Protector
  • RGB Emoji Keyboard
  • Camera Translator Pro


Akıllı telefonlar için zararlı uygulamalar belli oldu - 5

DİĞER ZARARLI UYGULAMALAR

Bu uygulamaların zararlı olduğu daha önceden açıklanmıştı. Eğer gözden kaçırdıysanız tekrardan kontrol etmekte fayda var...

  • Fast PDF Scanner
  • Air Balloon Wallpaper
  • Colorful Messenger
  • Thug Photo Editor
  • Anime Wallpaper
  • Peace SMS


Akıllı telefonlar için zararlı uygulamalar belli oldu - 6

  • Happy Photo Collage
  • Original Messenger
  • Pellet Messages
  • Smart Keyboard
  • Special Photo Editor
  • 4K Wallpapers
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