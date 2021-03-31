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BioNTech'in çocuklar üzerindeki test sonuçları açıklandı

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BioNTech'in COVID-19 aşısının 12-15 yaş arası gençler arasında enfeksiyonu önlemede tamamen etkili olduğu açıklandı

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BioNTech'in çocuklar üzerindeki test sonuçları açıklandı
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Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının 12-15 yaş arası gençler arasında enfeksiyonu önlemede tamamen etkili olduğu bildirildi.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, ABD’de 2 bin 260 genç üzerinde gerçekleştirilen faz 3 çalışmalarında aşının yüzde 100 etkili olduğu ve güçlü antikor tepkisi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, gençler için yüksek koruma gösteren sonuçların İngiltere'de ortaya çıkan 'B.1.1.7' varyantı yayılmasına ilişkin son haftalarda görülen eğilimler göz önüne alındığında çok “cesaret verici" olduğunu belirtti.

Pfizer Başkanı Albert Bourla da aşıyı gençler için pazarlamak için önümüzdeki haftalarda ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil kullanım onayı almayı planladıklarını belirterek, aşılamanın önümüzdeki okul yılından önce başlamasını umduğunu kaydetti. 

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