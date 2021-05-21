banner583
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
11 0
Bir Profesyonel Gibi Kas Yapmanızı Sağlayacak 11 İpucu
Bir Profesyonel Gibi Kas Yapmanızı Sağlayacak 11 İpucu
64 0
 
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
121 0
Tarihin En Büyük 11 Gizemi
Tarihin En Büyük 11 Gizemi
21 0
Patates cipsi yüklü tır araç cayır cayır yandı
Patates cipsi yüklü tır araç cayır cayır yandı
256 0
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
94 0
29 0
banner661
banner570

Bilim insanlarından önemli uyar; Zombi yangınlara dikkat

banner476

Hollanda ve Alaska'dan bilim insanları, sönmüş yangınların yeniden alevlenmesiyle ortaya çıkan "zombi yangınların" sayısının neredeyse 40 kat arttığını keşfetti.

Bilim insanlarından önemli uyar; Zombi yangınlara dikkat
 Kış aylarında kar altında devam eden yangınların Kuzey Kutup dairesinde 2002 ile 2018 arasında, toplam yanan alanın sadece yüzDe 0,8'inden sorumlu olduğu ancak 2019 yılında bu oranın yüzde 38'e çıktığını bildirdi.
Bilim insanlarından önemli uyarı: Zombi yangınların sayısı artacak - 1

Bilim insanları Kuzey Kutup Dairesi'nde devam eden “zombi yangınları” üzerinde çalışıyor. Yeni bir çalışma, zombi yangınlarının Kuzey Kutup Dairesi'ndekii toplam yanık alanının üçte birini oluşturduğunu ortaya koydu. Kış mevsiminde çıkan yangınlar olarak da bilinen zombi yangınları, sıklıkla Kanada, Alaska ve Rusya gibi ülkelerde meydana geliyor.

Bilim insanlarından önemli uyarı: Zombi yangınların sayısı artacak - 2

Haziran ve Temmuz 2019'da, dünyanın dört bir yanındaki sıcaklıklar rekor düzeyde arttı ve Kuzey Kutup dairesinde 100'den fazla orman yangını ortaya çıktı. Bu yangınlar, Sibirya, Alaska, Grönland ve Kanada'da milyonlarca hektarlık ormanı yok etti ve atmosfere 244 megatonkarbondioksit yaydı.

Bilim insanlarından önemli uyarı: Zombi yangınların sayısı artacak - 3

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, artan küresel sıcaklıklar nedeniyle gelecekte zombi yangınlarının sayısını artabileceğinden endişe ediyor.

Bilim insanlarından önemli uyarı: Zombi yangınların sayısı artacak - 4

ZOMBİ YANGIN NEDİR?

Zombi yangınları orman yangınlarının bir sonucu olarak meydana geliyor. Yangınlar söndükten sonra ortaya çıktığı için bunlara zombi yangınları deniyor.

Bilim insanlarından önemli uyarı: Zombi yangınların sayısı artacak - 5

Yüzeyde bir orman yangını söndürüldükten sonra, bazıları hala gizlice yer altında, turba ve metanla beslenerek yanmaya devam ederi  Bu yangınlar bir kar tabakasının altında saklanarak tüm kış boyunca yanmaya devam edebilir ve ilkbaharda sıcaklık yükseldikçe, kar eridiğinde ve toprak kurudukça, orman yangınları yeniden alev alıp bir kez daha yayılabilir.

Bilim insanlarından önemli uyarı: Zombi yangınların sayısı artacak - 6

Çalışmanın başyazarı olan  Hollanda'daki Vrije Universiteit Amsterdam'dan Rebecca C. Scholten, "Kar altındaki oksijen seviyelerinin düşük olması nedeniyle, kışı geçiren yangınlar yavaşça yanmaya devam eder, ancak ilkbaharda kar eridiğinde ve kuru koşullar geldiğinde yeniden alevlenir" ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarından önemli uyarı: Zombi yangınların sayısı artacak - 7

ARAŞTIRMACILAR NE KEŞFETTİ?

Çalışma kapsamında bilim insanları, 2002 ile 2018 yılları arasında toplanan Kuzey Kutbu'na likin uydu verilerine baktı. Çalışma süresi boyunca toplam yanan alanın yaklaşık yüzde 1'inden zombi yangınlarının sorumlu olduğunu buldular, ancak bunun yıllar içinde arttığını ve 2019’a gelindiğinde bir yılda yüzde 38'e kadar yükseldiğini ortaya koydular.

Bilim insanlarından önemli uyarı: Zombi yangınların sayısı artacak - 8
Scholten, "Daha önce kışı geçiren yangınlar, nadir görülen bir garip fenomen olarak rapor edilmişti. Ancak, çok sayıda büyük ve şiddetli yangının yaşandığı sıcak yazlardan sonra daha fazla kışlayan yangınlar var. Örneğin, bu zombi yangınlar, 2010 yılında Alaska'daki yanmış alanın yüzde  22'sine neden oldu" dedi.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.