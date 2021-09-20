Bilim insanlarından felaket uyarısı

GÜNÜMÜZLE MİLYONLARCA YIL ÖNCESİ ARASINDAKİ BENZERLİK

ABD’de Connecticut Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, mikroskobik algler ve fotosentez yapan bakterilerin artmasına neden olan ve tatlı su ekosistemlerinin belki de milyonlarca yıl boyunca kendini yenilemesini engelleyen 3 içeriği buldu.

Bu içerikler temiz oksijenin azalmasına ve bitki örtüsünün, toprağın ve yaban hayatına yayılan toksinlerin suda yayılmasına yol açtı. Araştırmacılar, bu koşullarla günümüz arasında bazı paralellikler bulunduğunu söyledi.