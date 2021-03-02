Bilim dünyası “Küçük ayak” ile insanlığın kökenini inceliyor

Bilim insanları 3.67 milyon yıl önce Güney Afrika'da yaşadığına inanılan "Küçük Ayak" lakaplı ilk insanın kalıntılarını yeni bir teknoloji ile incelemeye başladı.

İnsanlık tarihinin en önemli buluntularından biri olan “küçük ayak” bilim dünyasını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Güney Afrika’da 3.67 milyon yıl önce yaşadığına inanılan ve insanların öncüsü olarak da bilinen iskelet ve kemik parçalarındaki ayak kemiklerinin çok küçük olması sebebiyle “küçük ayak” lakabı takılan bu ilk insan ile ilgili İngiltere’de hummalı bir çalışma devam ediyor.

İngiltere’nin ulusal elektron hızlandırıcı merkezi Diamond Light Source’ta incelemelerin devam ettiği kaydedildi. İncelemelerde Küçük Ayak’ın vücudunun farklı bölgeleri mercek altına alındı.

Bilim insanları, bu araştırmanın insanlığın kökenini bulmak için çok kritik olduğunu söyledi.

1990’LI YILLARDA BULUNDU

Küçük Ayak’ın bedeninde hem insana benzeyen hem de maymunlara benzeyen özellikler olduğu belirtilirken Witwatersrand Üniversitesi’nde paleoantropolog olan Ron Clarke, kapsamlı incelemeye katkılarda bulundu. Fosili 1990’lı yıllarda Güney Afrika’nın en büyük kentlerinden Johannesburg’un kuzeybatısındaki Sterkfontein Mağaları’nda bulan Clarke, bu kalıntıyı Australopithecus prometheus olarak sınıflandırmıştı.

Araştırmayı yürüten Cambridge Üniversitesi’nden Amelie Beaudet, “Australopithecus’tan modern insanlara geçişte beynin nasıl geçtiğini kafatasından ve damar kanallarından anlayabildik. Henüz Küçük Ayak’ın yaşını bilmiyoruz ama dişleri çok sağlam. Küçük Ayak’ın geç bir yaşta yaşamını yitirdiğini tahmin ediyoruz” dedi.

İNSAN GİBİ YÜRÜYEBİLİYORLAR AMA…

Australopithecuslar, modern insanların doğrudan atası sayılabilir. Bu sebeple bu tür hakkında daha fazla bilgi edinmemiz gerekiyor” dedi. İnsanlık yani homo sapienler ilk olarka 300.000 yıl önce ortaya çıktı.

Australopithecusların, insanlar gibi dik bir şekilde yürüyebildikleri fakat buna rağmen yırtıcılardan korunmak ya da uyumak için ağaçlara tırmandığı da tahmin ediliyor. Yüz hatlarının gorillere benzediği ve tırmanma özelliği sebebiyle ellerinin çok güçlü olduğu da tahmin ediliyor. Kollarının da önceki türlerden daha uzun olduğu biliniyor.