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Bilim dünyası bu keşfi konuşuyor

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Bilim insanları, 12 milyar yıl öncesine ait karanlık madde keşfettiler. Araştırmacılar, evrenin yüzde 27'sini oluşturduğu düşünülen karanlık maddenin en eski halini bulmuş olabilir

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Bilim dünyası bu keşfi konuşuyor

 

 Evrenin sırlarını çözmeye çalışan bilim insanları yeni bir keşifle bilim dünyasına ışık tutuyor. Pazartesi günü Physical Review Letters dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, bilim insanları evrendeki tüm maddenin çoğunluğunu oluşturan gizemli, görünmez bir madde olarak tanımlanan karanlık madde ile ilgili yeni bir keşifte bulundukları belirtildi. Araştırmacılar, 12 milyar yıl öncesine ait karanlık madde keşfetmiş olabilir.

Karanlık madde evrenin yaklaşık yüzde 27’sini oluştursa da gökbilimciler, kısmen ışık yaymadığı için onu doğrudan tespit edemiyorlar. Ancak araştırmacılar, karanlık maddenin, galaksiler gibi görünür madde üzerindeki kütleçekimsel etkisini gözlemleyebiliyor.

Araştırmacılar, evrendeki ilk ışıktan kaynaklanan bozulmaları ölçmek için kütleçekimsel mercekleme adı verilen bir teknik kullandılar. Topluca yerçekimi merceği olarak hizmet etmek için hepsi yaklaşık 12 milyar yıl önce oldukları gibi görülen 1,5 milyon galaksiyi seçtiler. Bu eski artık ışıktan kaynaklanan bozulmaları analiz ettiler ve karanlık maddenin dağılımını yeniden yapılandırdılar.

Çalışmanın ortak yazarı ve Nagoya Üniversitesi’nde kozmolog olan Hironao Miyatake bir basın açıklamasında, “Bulgumuz hala belirsiz. Fakat bu doğruysa, zamanda geriye gittiğinizde tüm modelin kusurlu olduğunu gösterir. Bu heyecan verici, çünkü belirsizlikler azaldıktan sonra karanlık maddenin doğasına dair fikir verebilecek yeni bir model geliştirilebilir” dedi.

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