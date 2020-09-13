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Ay için madencilik şirketi aranıyor

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ABD’nin uzay kurumu NASA, Ay’a gidip toz ve taş toplayacak özel şirketler arıyor

Ay için madencilik şirketi aranıyor
NASA, Ay’dan getirilen 50 ila 500 gram arasındaki örnekleri 15 bin ile 25 bin dolar arasında bir fiyata satın alacağını duyurdu. NASA yönetici Jim Bridenstine, Ay’dan getirilen örneklerin gelecekte gerçekleştirilebilecek görevler için teknoloji geliştirmekte kullanılacağını ifade etti. Bridenstine, “Öğrendiklerimiz sayesinde bir sonraki büyük adımı atacağız: Mars’a astronot göndermek” diye yazdı. NASA önemli şirketlerle çeşitli programlarda beraber çalışıyor. Brindenstine, bu şirketlerin ay madenciliğinde de rol almayı kabul edeceğini umduğunu söyledi.
 
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