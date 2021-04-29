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Ay'a giden Apollo 11'de yer alan astronot Michael Collins hayatını kaybetti

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Ay'a giden Apollo 11'de yer alan astronot Michael Collins hayatını kaybetti

Ay'a ilk insanlı uçuş olan Apollo 11'de yer alan üç astronottan Michael Collins 90 yaşında hayatını kaybetti.

Collins'in ailesi, 1969'da Ay'ın yörüngesinde dönen astronotun, Çarşamba günü kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ailenin yaptığı açıklamada, "Hayattaki zorlukları her zaman tevazu ile karşılayan Mike, karşısına çıkan son zorluğu da aynı şekilde karşıladı" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Onu çok özlüyoruz. Fakat böylesi bir hayat yaşadığı için ne kadar şanslı hissettiğini de biliyoruz.

Bizden istediği üzere, yas tutmak yerine bu yaşamı onurlandırmak için kutlama yapacağız."

Collins ailesi bu süreçte basından mahremiyetlerine saygı göstermelerini talep etti.

Apollo 11 uçuşunda Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay'a ayak basarken, Collins görev arkadaşlarını Ay'ın yörüngesinde uzay aracında beklemiş ve Ay'a iniş yapmamıştı.

Collins'in ölümünün ardından 91 yaşındaki Buzz Aldrin ekipten hayatta kalan tek kişi oldu.

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