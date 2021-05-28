Avrupa'da BioNTech-Pfizer aşısına 12-15 yaş için onay

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech-Pfizer'in COVID-19'a karşı geliştirdiği aşının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi

EMA'dan yapılan açıklamada, 12-15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişide yapılan araştırmada, aşının bu yaş grubundaki çocuklarda etkili olduğu, hastalığa karşı koruma sağladığı sonucuna varıldığı bildirildi. Aşı uygulanan 1005 çocukta COVID-19 hastalığı görülmedi, placebo aşı yapılan 978 çocuktan 16'sı hastalığa yakalandı.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yöneticisi Marco Caveleri, aşının çocuklardaki etkisinin genç yetişkinlerle aynı, hatta daha olumlu olduğunu söyledi. Aşının yetişkinlerde olduğu gibi çocuklara da 2 doz halinde ve an az 3 hafta arayla uygulanması gerektiğini belirten Caveleri, çocuklardaki yan etkilerin de yetişkinlerdekilerle aynı olduğunu vurguladı.

Caveleri, EMA'nın tavsiyede bulunduğunu, aşının çocuklara da yapılması veya ne zaman uygulanacağı konusundaki kararı AB üyesi ülkelerin vereceğini vurguladı.

AB, BioNTech-Pfizer aşısından 2022-2023 yılları için 1,8 milyar doz daha satın almak için firmalarla anlaşma imzalamıştı. AB yönetimi, 12-15 yaş grubunun aşılanmasına sonbaharda başlanabileceğini belirtmişti.