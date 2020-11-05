AstraZeneca aşı için hem tarih hem de fiyat verdi

Corona virüsü aşısı çalışmalarında en önde gösterilen AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot, toplu aşılamaya yıl sonunda başlanabileceğini söyledi. Soriot, aşının fiyatının da 3-4 paund bandında olacağını vurguladı

Corona virüsü dünya çapında can almaya devam ederken, herkesin gözü kulağı aşı ve ilaç çalışmalarında. Mevcut çalışmalarda en önde gösterilen Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın birlikte geliştirdiği aşı adayı.

AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot aşıdaki son durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD merkezli Bloomberg’e konuşan Soriot, aşının yıl sonunda geniş çaplı olarak uygulama için hazır olabileceğini söyledi.

Yaz aylarında enfeksiyon oranlarının düşmesiyle klinik deneylerin yavaşladığını belirten Soriot, vakaların yeniden artmasıyla ihtiyaç duydukları verilere ulaşma imkanı bulduklarını ifade etti.

‘HENÜZ İŞE YARAYIP YARAMADIĞI BELLİ DEĞİL’



Klinik deneylerin önemine dikkat çeken Soriot, “Günün sonunda aşının henüz işe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz. Sonuçlar buna ve ne kadar uzun süre koruduğuna ilişkin diğer sorulara da yanıt verecek. Geniş çaplı olarak aşılamaya 2021 Ocak’ta geçilmesi mümkün. Aralık ayında bile olabilir” dedi.

£3-4 BANDINDA OLACAK

İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham’ın yalnızca 4 milyon doz aşının yıl sonuna yetişebileceği yönündeki sözlerine de yanıt veren Soriot, onay aldıkları takdirde yüz milyonlarca dozu yetiştirme konusunda kendilerine güvendiklerini söyledi.

Soriot ABD’deki onay sürecinin FDA’nın orada yürütülen çalışmaları incelemesine bağlı olduğunu söylerken, aşının muhtemel satış fiyatını da ortaya koydu. Soriot’a göre bir doz aşı fiyatının 4 ya da 5 dolar (£3-4) olması bekleniyor.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLMİŞTİ

Oxford Üniversitesi’yle birlikte corona aşısı üzerinde çalışan AstraZeneca ilaç şirketi, eylül ayı başında üçüncü aşamada testlere ara verdiğini duyurmuştu. Söz konusu karar aşıyı gönüllü olarak deneyen kişilerden birinde ciddi nörolojik yan etkiler görülmesi üzerine alınmıştı. Yapılan incelemelerin ardından çalışmalar 13 Eylül’de yeniden başladı.