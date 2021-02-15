Antarktika'da güneş ışığının ulaşmadığı noktada şaşırtıcı keşif

"New Scientist" dergisinde yayımlanan makaleye göre, Filchner-Ronne Buz Sahanlığı'nda deniz dibi tarama çalışmaları sırasında buzulların altındaki hayata dair yeni izler bulundu.



Biyologlar, deniz canlılarının, deniz yüzeyini kaplayan yaklaşık 900 metre kalınlığındaki buzda açılan delikten kamerayla görüntülendiğini aktardı. Bunların, Antarktika'da buz tabakasının altında güneş ışığının ulaşamadığı noktada kayıt altına alınan yaşama dair ilk görüntüler olduğu vurgulandı.



Çalışmada, henüz tanımlanamayan 22 deniz canlısı ve 16 deniz süngeri görüntülendi.



İngiltere'nin ulusal Antarktika operasyonlarını yürüten ve bölgede bilimsel araştırmalar yapan British Antarctic Survey (BAS) kuruluşundan Huw Griffiths, bu canlıların orada yaşamaması için birçok sebep bulunduğuna işaret ederek, besin kaynaklarına erişebilecekleri bölgeden yaklaşık 260 kilometre uzakta görüldüklerini, güneş ışığıyla aralarında da 600 kilometre mesafe bulunduğunu belirtti.



Filchner-Ronne Buz Sahanlığı'nda denizin yüzlerce metre altında görüntülenen bu canlıların ne sıklıkta beslendiği ya da ne kadar uzun ömürlü olduklarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Öte yandan biyologlar, görüntülerin daha uzun süreli hayatın varlığına dair ipuçları sunduğunu ve Antarktika'da suda hayatın düşünülenden daha fazla biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.