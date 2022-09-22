Anne karnındaki bebekler şaşırttı

Bilim insanları, henüz doğmamış bebeklerin ilk kez yemeğin tadına baktıklarında oluşan yüz ifadelerini yakaladılar.

İngiltere’deki Durham Üniversitesi’nden araştırmacılar, henüz anne karnında olan bebeklerin havuçla karşılaştıklarında gülümsediklerini ve lahana geldiğinde de yüzlerini buruşturduklarını keşfettiler.

Times’ta yer alan habere göre, araştırma için 100 hamile kadından 400 mg havuç veya karalahana tozu içeren kapsülleri yutmasını istendi. Ultrason taramaları da, doğmamış çocuklarının tepkilerini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, anne tarafından yenen yiyeceklerdeki bileşiklerin kan dolaşımına geçtiğine ve plasenta yoluyla rahmin içindeki amniyotik sıvıya geçtiğine inanıyorlar.

BEBEKLERİ SEBZELERE ALIŞTIRMAK İÇİN İYİ BİR YOL

Hoş bir havuç aromasına maruz kalanlar sürekli olarak daha fazla “gülme suratlı” tepkiler gösterirken, acı lahana daha fazla “ağlama suratına” yol açtı. Sonuçlar Psychological Science dergisinde yayınlandı.

Acı tatlardan içgüdüsel olarak hoşlanmamak, evrimsel bir bakış açısıyla bakıldığında, atalarımızın zehirlerden kaçınmasına yardımcı olmuş olabilir.

Ancak araştırmacılar, yemek tercihlerimizin de biz doğmadan önce annenin beslenmesiyle şekillendiğine inanıyor. Araştırmayı yürüten Durham Üniversitesi’nden Dr. Beyza Üstün, annelerin hamilelikte iyi beslenerek çocukların ilerde yiyecekler konusunda “mızmız” olmasını önleyebileceklerini söyledi.

Çalışmada yer alan Aston Üniversitesi’nden Prof. Jacqueline Blissett de, “Bu, hamileliğin, yeşil sebze gibi sevilmesi daha zor olan yiyeceklere bebeklerin alışması için harika bir zaman olabileceğini gösteriyor” dedi.