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Android uygulamaları neden sürekli duruyor?

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Android yüklü uygulamaların kendi kendine sürekli durma sorunu dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. Android uygulamalarında yaşanan çökme sorunu için Google açıklama yaparak hatanın System Webview'den kaynaklandığını kabul etti.

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Android uygulamaları neden sürekli duruyor?
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Dünyanın en çok popüler telefon yazılımı olan Android uygulamalarında sorun yaşanıyor. Kullanıcılar uygulamalarda meydana gelen çökme ve aniden kapanma şikayetinde bulunuyor. Bunun üzerine Google’ın durumu fark edip, çalışmalara başladığı açıkladı.

UYGULAMALARDA SÜREKLİ DURMA SORUNUNU KABUL ETTİLER

Google sözcüsü yapılan açıklamada, “Android’deki WebView’ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz” dedi.

Sorun yaşanan telefonlardan WebView’ın son güncellemesinin kaldırılabileceğini belirtilirken, düzeltmenin yapılmasının ardından yeni bir güncelleme yayınlanacağını, bu güncellemeyle sorunun ortadan kaldırılacağını açıkladılar.

ANDORİD SÜREKLİ DURMA SONUNUN ÇÖZÜMÜ

Çözüm için aşağıda yer alan yolu takip eden kullanıcıların sorunu geçici bir süre yaşamadıkları dile getirildi.

* Telefondan AYARLAR, UYGULAMALAR, ANROİD SİSTEM WEBVİEW kısmına giriş yapınız.

* Ekrana gelen kısmın genellikle sağ üst tarafında yer alan üç noktaya tıklayınız.

* Güncellemeleri kaldırın seçeneğini tıklayın.

* İşlemi onaylayın, gerekirse telefonu yeniden başlatın.

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