Alaska'da rekor kış sıcaklığı

Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan Alaska'da olağandışı bir sıcak hava dalgası, ortalama gündüz sıcaklıklarının 15.5C'yi geçmesine ve normalde şiddetli soğuk ve kar beklenen yılın bu zamanında sağanak yağmurlara neden oldu. Hafta sonu sıcaklıklarının -28 dereceye düşmesi beklenen bir bölgede termometreler 19,4 dereceyi göstererek rekor kırdı. Ardından gelen şiddetli yağışlar nedeniyle elektirk kesintileri yaşandı, yollar ulaşıma kapandı. Uzmanlar küresel ısınmanın bir sonucu olan bu durumun, ilerleyen zamanlarda daha sık görüleceği konusunda uyardı.

Alaska İklim Değerlendirme ve Politika Merkezi'nden bilim insanı Rick Thoman, Kodiak ada bölgesindeki bir gelgit göstergesindeki hava sıcaklığının geçen Pazar günü 19.4 dereceye ulaştığını bildirdi. Söz konusu sıcaklık Alaska'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek Aralık okuması olarak tarihe geçti.

Thoman, Kodiak havaalanında 18,3 derece; Cold Bay'deki Alaska Yarımadası topluluğunda 16,6 derece rekor kış ayı sıcaklıklarının kaydedildiğini bildirdi.

BÜYÜK MİKTARDA SAĞANAK YAĞIŞI TETİKLEDİ

Thoman, durumun Alaska'nın iç kısımlarına yağan büyük miktarda sağanak yağışın neden olduğunu söyledi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI, YOLLAR KAPANDI

Normalde Aralık, Alaska'nın iç kesimlerinde kurak olarak geçiyor, çünkü soğuk hava fazla nem turamıyor. Ancak, şiddetli yağışlar geçen pazar günü Fairbanks'in 153 km güneydoğusundaki Delta Junction kasabasında yer alan tek bakkalın çatısının çkmesine nedne olurken, yaygın elektrik kesintilerini tetikleyen ve ana yolların kapanmasına neden olan bir buzlanmayı beraberinde getirdi.

Alaska Ulaştırma Bakanlığı, yolların üzerlerinde oluşan çimento benzeri buz kaplaması nedeniyle uzun süre tehlikeli kalacağı konusunda uyardı.

SON 20 YILDA DAHA SIK HALE GELDİ

Bununla birlikte Thoman, küresel ısınmanın bir sonucu olarak, Alaska'da kış ortasındaki ılık ve yağışlı havanın son yirmi yılda önceki yıllara göre daha sık hale geldiğini belirtti.

HAYVANLARA DA ZARAR VERİYOR

Thoman, “Isınannan dünyanın bir sonucu olarak bu tür olaylar daha sık hale gelecek. Geçen pazar günü sıcaklıklarının -28 dereceye düşmesi bekleniyordu. Durum, insanların yanı sıra, ren geyiği ve misk öküzleri gibi otlayan hayvanlara da zarar veriyor. Yerdeki buz hayvanların yiyeceklere erişmesine engel oluyor” dedi.

Diğer taraftan, Nature Communications dergisinde geçen ay yayınlanan bir araştırma, 2060 veya 2070 civarında Kuzey Kutbu’na kar yağışından ziyade, sağanak yağmurun hakim olacağı bir iklim modeli öngörmüştü.