Ağustos Ayında Çıkacak En İyi Oyunlar

2022 yılı birçok yeni AAA ve bağımsız oyun için bir çıkış yılı olmaya devam ediyor. Ağustos ayı oyun sektörü için kesinlikle önemli bir ay olacak ve bu ay içinde birçok popüler oyunun çıkışına şahitlik yapacağız. Ağustos ayında çıkacak olan oyunlar listemizde sizlere önümüzdeki ay çıkacak olan oyunların duyurulan tarihlerini ve oyunlar hakkında bazı detayları paylaştık.

Hazırsanız başlayalım!

Two Point Campus



Ağustos ayında çıkacak ilk beklenen oyunlardan biri Two Point Campus olacak. Two Point Campus, Two Point Studios tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanacak olan bir iş simülasyonu oyunudur. Oyunda oyuncular bir üniversite kampüsünü inşa edip, yönetmeye çalışacaklar. Two Point Campus, 9 Ağustos 2022 tarihinde PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında piyasaya sürülecek.



Thymesia



OverBorder Studio tarafından geliştirilen Thymesia, tür olarak aksiyon-Rpg oyunu olacak. Oyun 9 Ağustos’ta Xbox X ve S Serisi, PC, PlayStation 5 için piyasaya sürülecek (Steam’de her nedense bu tarih 18 Ağustos olarak gözüküyor). Oyuncular Thymesia’da “Corvus” adında gizemli bir karakter olarak oynayacaklar. Sizi bekleyen zorlu savaş mekanikleriyle ve veba salgınının gücünü kullanarak düşmanları avlayamaya hazır olun!



Cult of the Lamb



Cult of the Lamb, bağımsız geliştirici Massive Monster tarafından geliştirilen, haydut konseptli bir aksiyon-macera oyunu olacak. Oyunun 11 Ağustos 2022’de PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için piyasaya çıkması planlanıyor. Oyunun temel amacı sadık üyelerden oluşan gizemli bir tarikat oluşturmak. Tarikatınızı oluşturmak için gizemli bölgelerde maceralara atılmanız gerekecek.



Marvel’s Spider-Man Remastered



Sony’nin Playstation platformunda yayınlanan en popüler süper kahraman oyunlarından biri olan Marvel’s Spider-Man Remastered, 12 Ağustos’ta PC’ye gelecek. Oyun temel olarak klasik bir süper kahraman temalı aksiyon-macera RPG oyunudur. Hikaye ise bildiğiniz gibi Peter Parker’ın bir yandan normal bir insan olmaya çalışırken bir yandan da örümcek adam kostümünü giyip, şehri ele geçirmek isteyen kötülerle savaşmasını konu olacak.



Ayrıca son çıkan habere göre Marvel’s Spider-Man Remastered’ın PC sürümü Nvidia DLSS ve ultra geniş monitörlerde oynanma özelliği gibi birçok yeni özelliğe sahip olacak.



Rollerdrome



Rollerdrome, Bağımsız oyun geliştiricisi Roll7 tarafından geliştirilen bir üçüncü şahıs aksiyon nişancı oyunu olacak. Oyun 16 Ağustos 2022’de PS4, PS5 ve PC için piyasaya sürülecek. Düşük sistem gereksinimli, sportif konseptlerle birleştirilmiş akrobatik aksiyon mekaniklerine sahip olan yeni bir oyun arıyorsanız, Rollerdrome’u istek listenize eklemenizi öneririz.



Blossom Tales 2: The Minotaur Prince



Blossom Tales 2: The Minotaur Prince, 16 Ağustos 2022’de PC ve Nintendo Switch’e özel olarak çıkacak olan aksiyon macera oyunudur. Eğer eski klasik 2D aksiyon-macera oyunlarını seven biriyseniz, bu oyuna göz atmanızı tavsiye ederiz.



Madden NFL 23



Ağustos ayında çıkacak oyunlar listemizde çıkması merakla beklenen spor oyunlarından biri olan ve EA tarafından geliştirilip, yayınlanacak olan Madden NFL 23, 20 Ağustos’ta PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S için piyasaya çıkacak. NFL’in sevilen takımlarıyla kendi Amerikan Futbolu tarzınızı oyuna yansıtmaya ve rakiplerinizi çim sahaya gömmeye hazır olun!



Midnight Fight Express



Midnight Fight Express, Jacob Dzwinel tarafından geliştirilen beat ’em up tarzı aksiyon-dövüş oyunudur. Oyun 23 Ağustos’ta PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi için yayınlanacak. Oyunda yeraltı dünyasının eski bir üyesi olan ”Baby Face” karakteri olarak oynuyorsunuz. Oyunun hikayesi ise şehri ele geçirmek isteyen bir suç örgütünü belirli bir süre içinde (gün doğumuna kadar) alt etmek.



Saints Row



Deep Silver Volition tarafından geliştirilen Saints Row, 23 Ağustos 2022’de önceki klasik Saints Row serisinin yeniden yapılmış versiyonuyla karşımıza çıkacak. Saints Row bir aksiyon-macera oyunudur ve belirtilen tarihte oyunun PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Google Stadia için yayınlanması bekleniyor.



Soul Hackers 2



Soul Hackers 2, Atlus tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir RPG oyunudur. Devil Summoner: Soul Hackers devam oyunu olacak olan Souls Hackers 2, 25 Ağustos 2022 tarihinde PlayStation 4, Xbox One, PC, Xbox X ve S Serisi, PlayStation 5 platformlarında yayınlanacak. Oyun, Dünya’yı kıyametten kurtarmaya çalışan bir ajanın doğaüstü hikayesini konu alıyor.



Destroy All Humans 2



Destroy All Humans 2, Black Forest Games tarafından geliştirilen ve aslen PS2 ve Xbox platformlarında çıkış yapmış bir üçüncü şahıs aksiyon-macera oyunudur. Oyun şimdi yenilenen grafikleriyle 30 Ağustos’ta PC, Playstation 5 ve Xbox Series X/S’de yayınlanacak. Uzaylı bir istilacı olarak oynadığınız bu macerada göreviniz, ana uzay geminizi yok eden KGB’den intikam almak ve bazı insan türlerini esir almak! Ancak bunu yaparken bazı insanlarla ittifak olmanız da gerekecek.



F1 Manager 2022



F1 Manager 2022, Frontier Developments tarafından geliştirilen ve yayınlanan yarış yönetimi simülasyon oyunudur. Temmuz ayında F1 2022 piyasaya sürülmüştü ve bu ay popüler oyun için bir menajerlik simülasyon oyunu çıkıyor. Oyun 30 Ağustos’ta PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, PC platformlarında yayınlanacak.



Tinykin



Tinykin, Bağımsız oyun geliştiricisi Splashteam tarafından geliştirilen aksiyon-macera platform oyunudur. Oyun, 30 Ağustos 2022 tarihinde Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, PC, Xbox X ve S Serisi, PlayStation 5’e çıkacak. Oyunda amacınız yüzlerce küçük Tinykin’i toplayarak onları merdiven, patlayıcı vb araçlara dönüştürerek eve gitmenin yolunu bulmak ve Dünya’nın en büyük gizemini çözmek!

Tinykin ile Ağustos ayında çıkacak oyunlar listemizin sonuna geldik. Listemizde çıkması dört gözle beklenen yeni oyunları sizlere tanıtmaya çalıştık. Listedeki oyunlardan bazıları çeşitli sebeplerle çıkış tarihinde gecikmelere maruz kalabilir.