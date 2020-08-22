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ABD’li bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü

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ABD’li bilim insanları, TNT, DNT, RDX ve amonyum nitrat gibi patlayıcı maddelerin kokusunu 500 milisaniyede alabilen yarı-robot çekirgeler oluşturdu. Bu kapsamda çekirgelerin beynine çeşitli elektrotlar yerleştirildi. Söz konusu çekirgelerin ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından bomba arama çalışmalarında kullanılması hedefleniyor

ABD’li bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü

 

Son zamanlarda, dünyanın çeşitli ülkelerinde istila haberleriyle gündeme gelen çekirgeler, gelecekte bomba ızmanı olarak çalışabilecek. Bilim insanları, gelecekte ABD İç Güvenliği Bakanlığı tarafından bomba aramaya çalışmalarında kullanılabilecek patlayıcı buharları koklayabilen yarı robot çekirge oluşturdu.

Ekip, bu kapsamda çekirgelarin beynindeki koku faaliyettlerinin gerçekleştiği  anten lobuna çeşitli elektrotlar yerleştirdi. Böceklerin beyinlerindeki sinyallerde, TNT, DNT, RDX, PETN ve amonyum nitrat gibi bir dizi patlayıcı buharının kokusunu başarıyla alabildiği görüldü. Patlayıcı bir kokuya maruz kalan çekirgelerin nöronal aktivitesi, 500 milisaniye içinde, ayırt edilebilir bir kokuya özgü modele dönüştü.

TÜM KOKULARI BİRBİRİNDEN AYIRT EDEBİLDİLER

Biyolojik olarak güçlendirilmiş çekirge, daha önce böceklerin koku alma duyusunun mantıksal bir işlem olarak işlenebileceğini keşfeden, Washington Üniversitesi tarafından ortaya çıkarıldı.

Biyomedikal mühendisliği profesörü Barani Raman, "Patlayıcıların kokusunu veya yerini saptayabileceklerini bilmiyorduk çünkü çekirgelerin davranışları ile ilgili yeterince araştırma yok. Ancak,  nöronların TNT, DNT'ye ve diğer patlayıcı kimyasal buharlara farklı tepki verdiğini açıkça görebilmek çok şaşırtıcıydı” ifadelerini kullandı.

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