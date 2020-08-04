ABD’de corona virüsün ardından zombi ağustos böceği tehlikesi

Dünyada yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin merkez üssü konumunda bulunan ABD’de zombi ağustos böcekleri keşfedildi. Kimyasal etkileri olan bir mantar tarafından zihinleri kontrol edilen ateşböcekleri yerel canlı popülasyonu için tehlike oluşturmaya devam ederken, bilim dünyasının gündemine oturdu.

ZİHİNLERİ KONTROL EDİLİYOR

ABD’de, Batı Virginia Üniversitesi’nden araştırmacılar, parazit bir mantar tarafından enfekte edilen yeni bir ağustos böceği popülasyonu keşfetti.

PLOS Pathogens’de yayımlanan araştırmada "zombi ağustosböceği" olarak adlandırılan bu böceklerin, halüsinojenik mantarlarda bulunanlara benzer kimyasallar içeren saykodelik bir mantar olan Massospora'nın etkisi altında olduğu belirtildi.

Massaspora, böceklerin zihinleri kontrol ediyor ve onları üremeye zorlayarak enfekte böcek sayısının artmasını sağlıyor.

VÜCUTLARININ ÜÇTE BİRİNİ YOK EDİYOR

Çalışmanın ortak yazarı Brian Lovett, Massospora sporlarının ilk olarak ağustosböceğinin cinsel organlarını, kalçalarını ve karınlarını yiyerek vücudunun üçte birini yok ettiğini söyledi. Daha sonra üreme amacıyla diğer ağustos böcekleri birbirine yaklaştığında sporlar diğerlerine taşınıyor.

Çalışma yazarı Matthew Kasson'a göre, Haziran ayında üniversite araştırmacıları tarafından Batı Virginia'da bulunan enfekte ağustos böcekleri, Massospora tarafından enfekte olduğu keşfedilen üçüncü ağustos böceği topluluğu.

ARAŞTIRMAK ÇOK ZOR

Bilim insanları, ağustos böceklerinin 13 veya 17 yıllık bir yaşam döngüsüne sahip olduklarından ve on yıl sonra ortaya çıkana kadar yer altında yaşadıkları için, Massospora'nın bu türleri nasıl etkilediğini incelemenin çok zor olduğunu aktardı.

MASSOSPORA AĞUSTOS BÖCEKLERİNİ NASIL MANİPÜLE EDİYOR?

Vücudunun neredeyse üçte biri mantar dokusu ile değiştirilirken, enfekte ağustos böcekleri hastalıklarından habersiz hareket etmeye devam ediyor. Çünkü mantar, sporun yayılmasını en üst düzeye çıkarmak için onları öldürmek yerine ev sahiplerini, yani ağustos böceklerini canlı tutmak için davranışlarını manipüle ediyor.

CNN'ye konuşan Kasson, "Uzuvlarımızdan biri çıkarılsa veya midemiz kesilse muhtemelen aciz olurduk. Ama enfekte ağustos böcekleri, vücutlarının üçte birinin düşmesine rağmen, hiçbir şey olmamış gibi çiftleşme ve uçma gibi faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Bu, mantarlar için gerçekten eşsiz bir ortam sağlıyor” dedi.

CİNSEL DAVRANIŞLARI TAKLİT EDİYOR

Bununla birlikte çalışma, enfeksiyonun böceklerde hiperseksüel davranışa yol açtığını da içeren son bulgulara dikkat ediyor. Enfekte ağustos böcekleri, arka tarafları mantar tıkaçları haline geldiğinde çiftleşme yeteneklerini kaybetse de, mantarı sağlıklı ağustos böceklerine cinsel yolla aktarmak için çiftleşmeye devam ediyor. Parazit mantar, dişi çiftleşme davetini taklit ediyor ve erkek ağustos böceklerini kanatlarını kıvırmaları için manipüle ediyor. Böylece hastalık hızla popülasyonda yayılıyor.

Araştırmacılar, mantarın cinsel yolla bulaşmasının Massospora'nın yayılmasının en kolay yolu olduğuna inanıyor. Diğer taraftan, bir zombi ağustosböceği ordusu korkutucu gelse de, Kasson enfekte ağustos böceklerinin insanlar için bir tehlike olmadığını açıkladı. Şu anda, araştırmacılar mantarın genel ağustosböceği nüfusu için ciddi bir risk oluşturduğuna inanıyorlar.