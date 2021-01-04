ABD, Moderna’nın corona virüs aşısını yarım dozlar halinde uygulamayı planlıyor

ABD’de üst düzey bir sağlık yetkilisi, yüzde 94 etkili Moderna aşısının, daha fazla insanı yeni tip corona virüse karşı aşılama amacıyla iki seferde yarım doz halinde uygulamayı planladıklarını duyurdu

ABD’nin federal aşı programı Warp Speed ​​Operasyonu Başkanı Moncef Slaoui, daha fazla insanı corona virüse karşı aşılamak için Moderna’nın aşısını iki seferde yarım dozlar halinde uygulamayı plandıkladıklarını açıkladı.

"TAM DOZ İLE AYNI BAĞIŞIKLIK TEPKİSİNİ TETİKLİYOR"



Slaoui,“Moderna’nın aşısını 18 ile 55 yaş arasındaki kişilere yarım doz halinde iki sefer uygulamayı planlıyoruz. Bu şekilde sahip olduğumuz aşılarla hedeflenenin iki katı insana ulaşabiliriz. Ayrıca, bunun tam doz ile aynı bağışıklık tepkisini tetiklediğini biliyoruz” ifadelerinin kullandı.



Öte yandan, konuya ilişkin Amerikan Gıda İlaç İdaresi (FDA) ve Moderna’dan yorum yapılmadı.

2020'NİN SONUNA KADAR 20 MİLYON KİŞİNİN AŞILANMASI HEDEFLENİYORDU



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede 4 milyon 225 bin 756 kişiye Moderna’nınki gibi iki doz uygulanması gereken Pfizer/BioNtech Covid-19 aşısı uygulandığını ve toplamda 13 milyon 71 bin 925 aşının sağlık merkezlerine dağıtıldığını duyurdu. Ancak, yetkililer 2020'nin sonuna kadar 20 milyon kişinin aşılanmasını umduğundan, aşılar erken hedeflerin çok gerisinde kaldı.

AŞILANAN KİŞİLERİN VİRÜSÜ BAŞKALARINA BULAŞTIRIP BULAŞTIRMADIĞI BAHARDA BELLİ OLACAK

Bununla birlikte Slaoui, aşıların hızlanmaya devam edeceği konusunda iyimser olduğunu söyledi ve ikinci aşı için dozları azaltmak yerine daha fazla insana tek bir doz uygulaması önerisinin reddetti. Slaoui, aşıların yarım doz halinde iki kez uygulanmasının "gerçeklere ve verilere dayalı olan daha sorumlu bir yaklaşım" olduğunu belirterek, aşılanan kişilerin hastalığı başkalarına da bulaştırmayacağının baharın sonlarına kadar bilinemeyeceğini sözlerine ekledi.

ABD'DE ONAYLANAN İKİNCİ AŞI



Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımı, 19 Aralık'ta Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış ve yüzde 95 etkili olduğu duyurulan Pfizer/BioNTech'ten sonra ABD'de kullanım onayı alan ikinci aşı olmuştu.

ABD, Moderna aşısından 200 milyon doz satın almak için anlaşma yaptı, aşının 6 milyon dozunun sevkiyatı ise iki hafta önce başladı. Ardından, ABD'nin seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris'in de dahil olduğu birçok politikacı, sağlık çalışanı ve ordu çalışanına Moderna'nın aşısının ilk dozları uygulandı.Öte yandan, dünyada corona virüsün en fazla vurduğu ülkede vaka sayısı 21 milyon 155 bini, ölü sayısı ise 360 bini aştı.