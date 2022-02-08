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Yıldız basketbolcularımızdan güzel başlangıç

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Karaman'da yer alan U14 Erkekler Bölge Şampiyonası ilk maçında Yıldızlarımız Nevşehir'i 77-36'lık skorla mağlup etti

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Yıldız basketbolcularımızdan güzel başlangıç
KKTC Basketbol Federasyonuna bağlı U14 karmamız Türkiye Bölge Şampiyonası'na sevindirici bir başarıyla başladı. Federasyon U14 karması Karaman'da yer alan U14 Erkekler Bölge Şampiyonası ilk maçında farklı galip geldi. Yıldızlarımız Nevşehir'i 77-36'lık skorla kazanmayı başararak büyük sevinç yaşadı.
 
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