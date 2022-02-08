Yıldız basketbolcularımızdan güzel başlangıç

KKTC Basketbol Federasyonuna bağlı U14 karmamız Türkiye Bölge Şampiyonası'na sevindirici bir başarıyla başladı. Federasyon U14 karması Karaman'da yer alan U14 Erkekler Bölge Şampiyonası ilk maçında farklı galip geldi. Yıldızlarımız Nevşehir'i 77-36'lık skorla kazanmayı başararak büyük sevinç yaşadı.
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