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YDÜ’nün gençleri de süper

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YDÜ’nün gençleri de süper
Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde 2’de 2 yapan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), iki maçından yenilgi ile ayrılan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile karşılaştı.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakada YDÜ, genç oyuncularına geniş süre verirken, mücadeleden 84-32 galip ayrılarak lider pozisyonunu güçlendirdi. YDÜ’deOrazDalkanov 14, AyomukinOmah 12, Alp Kıvanç Rıza 11 sayı üretirken, Fırat Ceylan 12, Attila Topaloğlu 10 ribaund topladılar. DAÜ’de en skorer isim 10 sayı atan Erdoğan Gürsoy oldu.
 
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