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YDÜ’nün Fundamental kampı tamamlandı

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YDÜ’nün Fundamental kampı tamamlandı
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Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) organize ettiği Basketbol Fundamentel Kampı 13 Ağustos – 7 Eylül 2024 tarihleri arasında yapıldı. RA 25 Spor Salonunda 12 – 14 yaş ve 15 – 16 yaş grubuna yönelik yapılan Fundamentel Kamp için Sırp Antrenör Vukas Mandiç, ülkeye geldi. Sırp antrenör Vukas Mandiç, Ayhan Birsel ve Ahmet Dağer tarafından yapılan kampta sporcuların temel hareketleri öğrenimi uygulamalı olarak çalışıldı. Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, 20 antrenman günü yapılan çalışmalarda sporculardan istenilen olumlu değişiklikler gözlemlendiğine dikkat çekildi.
 
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