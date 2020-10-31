banner480
banner69
LTB’den okullara 200 tablet
LTB’den okullara 200 tablet
14 0
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
55 0
 
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
21 0
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
Avrupa’da imrenerek gezdiğimiz müzeleri kendi ülkemizde görmek gurur verici”
22 0
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
Hayvancılık büyük sıkıntı içinde
50 0
“Okullarda yeterli önlem yok”
“Okullarda yeterli önlem yok”
17 0
5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif
5 öğrenci ve 2 öğretmen pozitif
118 0
banner529

YDÜ’den farklı açılış

banner476

YDÜ, pandemi süreci sonrasında Basketbol Büyük Erkekler Ligine hazırlık amacıyla düzenlenen Açılış Kupası ilk maçında, DAÜ’yü 44 sayı farkla 93-49 mağlup etti

YDÜ’den farklı açılış
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası maçlarına 93-49’luk Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) galibiyetiyle başladı.
Pandemi süreci sonrasında Orhun Mevlit başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun, Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol sonrasında Basketbol Büyük Erkekler Ligine hazırlık amacıyla düzenlenen Açılış Kupası ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 44 sayı farkla mağlup etti.
Ahmet Maslakçı’nın yönettiği maçta, 26 sayı, 6 ribaund ve 2 top çalmayla oynayan Yakın Doğu Üniversitesi’nden İhsan Üğütücü maçın adamı olurken, Halil Kutruza da 16 sayı ve 7 asistle oynadı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ise Gari Joulani 15 sayıyla oynadı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.