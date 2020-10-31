YDÜ’den farklı açılış

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası maçlarına 93-49’luk Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) galibiyetiyle başladı.
Pandemi süreci sonrasında Orhun Mevlit başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun, Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol sonrasında Basketbol Büyük Erkekler Ligine hazırlık amacıyla düzenlenen Açılış Kupası ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 44 sayı farkla mağlup etti.
Ahmet Maslakçı’nın yönettiği maçta, 26 sayı, 6 ribaund ve 2 top çalmayla oynayan Yakın Doğu Üniversitesi’nden İhsan Üğütücü maçın adamı olurken, Halil Kutruza da 16 sayı ve 7 asistle oynadı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ise Gari Joulani 15 sayıyla oynadı.
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