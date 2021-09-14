YDÜ’den alt yapıya önemli takviyeler

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Basketbolda alt yapıya verdiği önemi artırırken, 4 önemli transfer gerçekleştirdi.
Yakın Doğu Üniversitesi alt yapısının U 15 ile U 17 takımlarına yeni transferler yaparken, kadrosunu daha da güçlendirdi. Yeni transferlerleilgili olarak Yakın Doğu Üniversitesinden yapılan açıklamada,“Takımlarımıza yeni katılan sporcularımıza başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
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