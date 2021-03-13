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YDÜ yıldızları evde çalışıyor

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YDÜ yıldızları evde çalışıyor
Yaşanan pandemi süreci nedeniyle uzun süredir antrenman yapamayan Yakın Doğu Üniversitesi U 13 Basketbol Erkek Takımı oyuncuları bu süreci bireysel antrenmanlarla değerlendiriyorlar.
Yakın Doğu Üniversitesi U 13 Basketbol Erkek Takımı oyuncuları evde kaldıkları sürede de antrenmanlarına devam ederken, teknik ekibin verdiği program dahilinde antrenmanlar yapılıyor.
 
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