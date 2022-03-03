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YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü

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YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen UNİLİG’de altıncı haftanın kapanış maçında Yakın Doğu Üniversİtesi (YDÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) karşılaştı. RA25 Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibini 78-39 mağlup eden YDÜ yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Baştan sona üstün götürdüğü maçı 20-10, 36-22, 62-29 ve 78-39’luk periyotlarla kazanan YDÜ’de 19 sayı ile oynayan Baran Ali Kılıç maçın en skorer oyuncusu oldu. UKÜ adına RamziQumsiesh 12 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı.
Bu sonuçla YDÜ altıncı maçından da galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.
 
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