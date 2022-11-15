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YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor

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Altı takımın yer aldığı Erkekler U20 Ligi’nde 4 haftalık periyot tamamlanırken Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koopspor yollarına kayıpsız devam ediyor

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YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler U20 Ligi ve Erkekler U15 Ligi’nde mücadeleler sürüyor. 6 takımın yer aldığı U20 Ligi’nde 4 hafta geride kalırken, Kırmızı ve Beyaz Grup olarak 2’ye ayrılan ve toplam 12 takımın yer aldığı U15 Ligi’nde mücadeleler devam ediyor.
Erkekler U20 Ligi’nde 4 haftalık periyot tamamlanırken Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koopspor yollarına kayıpsız devam ediyor. Son hafta maçlarında GAÜ’yü evinde yenen YDÜ ile MGA’yı deplasmanda mağlup eden Koopspor 5’inci hafta maçında kozlarını paylaşacaklar. Ligde GAÜ’nün 2, Akdeniz ve MGA’nın birer galibiyeti bulunurken, Soyerspor henüz maç kazanamadı.
4.Hafta Sonuçlar:
YDÜ-GAÜ:                   82-52
Soyerspor-Akdeniz SB:          54-82
MGA-Koopspor:          72-93
 
5.Hafta Program:
30 Kasım    Akdeniz SB-MGA
30 Kasım    GAÜ-Soyerspor
2 Aralık               Koopspor-YDÜ
 
Erkekler U 20 Ligi Puan Durumu:
TAKIM                O       G       M      P
1-YDÜ                 4       4       -        8
2-Koopspor         4       4       -        8
3-GAÜ                 4       2       2       6
4-Akdeniz SB      4       1       3       5
5-MGA                4       1       3       5
6-Soyerspor         4       -        4       4
 
HALİL ÇETİNYAY LİGE DAMGA VURUYOR
Erkekler U20 Ligi bireysel istatistiklerine bakıldığında Koopspor oyuncusu Halil Çetinyay birçok kategoride lider konumda bulunuyor. Başarılı oyuncu en çok sayı üreten, en çok ribaunt toplayan, en çok asist yapan isim olurken, en verimli oyuncu kategorisinde de ilk sırada bulunuyor.
YDÜ’den Refet Karamustafaoğlu, MGA’dan Utku Yuney, yine Koopspor’dan Arda Göztaşı ve GAÜ’den Aykut Fidansoy verimlilik puanında ilk 5’i oluşturuyor.
 
VERİMLİLİK PUANI:
Oyuncu                         Takım                  O       VP    Ort.
1-Halil Çetinyay            Koopspor   4       158   39,5
2-R.Karamustafaoğlu    YDÜ          4       104   26
3-Utku Yuney               MGA          4       99     24,8
4-Arda Göztaşı             Koopspor   4       87     21,8
5-Aykut Fidansoy         GAÜ          4       86     21,5
 
SAYI:
1-Halil Çetinyay            Koopspor   4       116   29
2-Arda Göztaşı             Koopspor   4       90     22,5
3-Aykut Fidansoy         GAÜ          4       85     21,3
4-Utku Yuney               MGA          4       84     21
5-R.Karamustafaoğlu    YDÜ          4       72     18
 
RİBAUNT
1-Halil Çetinyay            Koopspor   4       47     11,8
2-Kiavash Motallebi     GAÜ          4       40     10
3-Ardacan Özdemir       GAÜ          4       38     9,5
4-R.Karamustafaoğlu    YDÜ          4       37     9,3
5-Sabri Salioğlu            Koopspor   4       35     8,8
 
 
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