YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor

Altı takımın yer aldığı Erkekler U20 Ligi’nde 4 haftalık periyot tamamlanırken Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koopspor yollarına kayıpsız devam ediyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler U20 Ligi ve Erkekler U15 Ligi’nde mücadeleler sürüyor. 6 takımın yer aldığı U20 Ligi’nde 4 hafta geride kalırken, Kırmızı ve Beyaz Grup olarak 2’ye ayrılan ve toplam 12 takımın yer aldığı U15 Ligi’nde mücadeleler devam ediyor.

Erkekler U20 Ligi’nde 4 haftalık periyot tamamlanırken Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koopspor yollarına kayıpsız devam ediyor. Son hafta maçlarında GAÜ’yü evinde yenen YDÜ ile MGA’yı deplasmanda mağlup eden Koopspor 5’inci hafta maçında kozlarını paylaşacaklar. Ligde GAÜ’nün 2, Akdeniz ve MGA’nın birer galibiyeti bulunurken, Soyerspor henüz maç kazanamadı.

4.Hafta Sonuçlar:

YDÜ-GAÜ: 82-52

Soyerspor-Akdeniz SB: 54-82

MGA-Koopspor: 72-93



5.Hafta Program:

30 Kasım Akdeniz SB-MGA

30 Kasım GAÜ-Soyerspor

2 Aralık Koopspor-YDÜ



Erkekler U 20 Ligi Puan Durumu:

TAKIM O G M P

1-YDÜ 4 4 - 8

2-Koopspor 4 4 - 8

3-GAÜ 4 2 2 6

4-Akdeniz SB 4 1 3 5

5-MGA 4 1 3 5

6-Soyerspor 4 - 4 4



HALİL ÇETİNYAY LİGE DAMGA VURUYOR

Erkekler U20 Ligi bireysel istatistiklerine bakıldığında Koopspor oyuncusu Halil Çetinyay birçok kategoride lider konumda bulunuyor. Başarılı oyuncu en çok sayı üreten, en çok ribaunt toplayan, en çok asist yapan isim olurken, en verimli oyuncu kategorisinde de ilk sırada bulunuyor.

YDÜ’den Refet Karamustafaoğlu, MGA’dan Utku Yuney, yine Koopspor’dan Arda Göztaşı ve GAÜ’den Aykut Fidansoy verimlilik puanında ilk 5’i oluşturuyor.



VERİMLİLİK PUANI:

Oyuncu Takım O VP Ort.

1-Halil Çetinyay Koopspor 4 158 39,5

2-R.Karamustafaoğlu YDÜ 4 104 26

3-Utku Yuney MGA 4 99 24,8

4-Arda Göztaşı Koopspor 4 87 21,8

5-Aykut Fidansoy GAÜ 4 86 21,5



SAYI:

1-Halil Çetinyay Koopspor 4 116 29

2-Arda Göztaşı Koopspor 4 90 22,5

3-Aykut Fidansoy GAÜ 4 85 21,3

4-Utku Yuney MGA 4 84 21

5-R.Karamustafaoğlu YDÜ 4 72 18



RİBAUNT

1-Halil Çetinyay Koopspor 4 47 11,8

2-Kiavash Motallebi GAÜ 4 40 10

3-Ardacan Özdemir GAÜ 4 38 9,5

4-R.Karamustafaoğlu YDÜ 4 37 9,3

5-Sabri Salioğlu Koopspor 4 35 8,8



