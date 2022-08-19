YDÜ ve Koop finale göz kırptılar

Basketbol U17 Erkekler Ligi ‘playoff’ ilk maçlarında Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor seride 1-0 öne geçti.

İki maç kazanım esasına göre oynanan yarı final ilk maçlarında Yakın Doğu Üniversitesi, Akdeniz Spor Birliği’ni 43 sayı farkla 88-45 yendi YDÜ oyuncusu Enes 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Çekişmeli geçen Koopspor-Mağusa Gelişim Akademisi maçında ise kazanan 88-78’lik sonuçla Koop oldu.

Koopspor’da Halil 31, MGA’da Utku 32 sayıyla öne çıkan isimler oldu.

İKİNCİ MAÇLAR BUGÜN

Koopspor-Mağusa Gelişim Akademisi eşleşmesinde ikinci maç bugün saat 17.00’de, YDÜ-Akdeniz mücadelesinin ikinci karşılaşması ise bugün saat 19.00’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Öte yandan U17 Kızlar Ligi fikstürü çekildi.

Eylül ayında başlayacak lige; Levent, Akdeniz Spor Birliği, Gençler Birliği, Alsancak ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımları katılıyor.

