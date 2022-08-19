YDÜ ve Koop finale göz kırptılar

Basketbol U17 Erkekler Ligi ‘playoff’ ilk maçlarında Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor seride 1-0 öne geçti.
İki maç kazanım esasına göre oynanan yarı final ilk maçlarında Yakın Doğu Üniversitesi, Akdeniz Spor Birliği’ni 43 sayı farkla 88-45 yendi YDÜ oyuncusu Enes 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Çekişmeli geçen Koopspor-Mağusa Gelişim Akademisi maçında ise kazanan 88-78’lik sonuçla Koop oldu.
Koopspor’da Halil 31, MGA’da Utku 32 sayıyla öne çıkan isimler oldu.
İKİNCİ MAÇLAR BUGÜN
Koopspor-Mağusa Gelişim Akademisi eşleşmesinde ikinci maç bugün saat 17.00’de, YDÜ-Akdeniz mücadelesinin ikinci karşılaşması ise bugün saat 19.00’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
Öte yandan U17 Kızlar Ligi fikstürü çekildi.
Eylül ayında başlayacak lige; Levent, Akdeniz Spor Birliği, Gençler Birliği, Alsancak ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımları katılıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.