YDÜ ve DAÜ galip

ÜNİLİG’de sekizinci hafta iki karşılaşma ile başladı. Oynanan maçlar sonunda lig lideri Yakın Doğu Üniversitesi (DAÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) geceyi galibiyetle tamamladı

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlediği ÜNİLİG’de sekizinci hafta Perşembe akşamı oynanan iki karşılaşma ile başladı. Oynanan maçlar sonunda lig lideri Yakın Doğu Üniversitesi (DAÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) geceyi galibiyetle tamamladı.

YDÜ LEFKE’DE KAYIPSIZ DEVAM: 59-78

Lefke Avrupa Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi, ÜNİLİG’in sekizinci haftasında LAÜ Spor Salonu’nda karşılaştı. Parke zeminden galibiyetle ayrılan taraf 78-59’luk skorla lig lideri YDÜ oldu. YDÜ galibiyete 20-11, 45-28, 56-45 ve 78-59’luk periyotlarla uzandı. LAÜ adına 29 sayı ile oynayan Ömer Güner maçın en skorer ismi olurken, YDÜ’nün en skorer oyuncusu 19 sayılık performansı ile Batuhan Tüzmen oldu. Bu sonuçla YDÜ sekizinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

UZAYAN MAÇ DAÜ’NÜN: 71-73

ÜNİLİG’de gecenin bir diğer maçında Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşılaştı. Uzayan maçtan galibiyetle ayrılan taraf 73-71’lik skorla DAÜ oldu. İlk periyodu 18-16 önde kapatan DAÜ, 36-35’lik skorla soyunma odasına girdi. Üçüncü periyot 52-49 RDÜ üstünlüğü ile tamamlanırken maçın normal süresi 66-66 sona erdi. Uzatma periyodunda rakibine 7-5’lik üstünlük kuran DAÜ maçı 73-71 kazandı.

Maçta RDÜ adına 24 sayı ile oynayan Emmanuel Paye, en skorer oyuncu olurken performansını 22 ribauntla destekledi. DAÜ adına 21 sayı ile oynayan MarhoOkorefe takımının en skorer oyuncusu olurken, 10 ribauntluk performans da sergiledi.

