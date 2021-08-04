YDÜ ve DAÜ avantajlı

Pro TemizLig U20 Erkekler Ligi’nde Play-off yarı final maçları başlarken, Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi rakiplerini mağlup ederek seride öne geçtiler

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro TemizLig U20 Erkekler Ligi’nde Play-off yarı final maçları başladı.

İki galibiyet elde eden tarafın finale yükseleceği ligde Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi rakiplerini mağlup ederek seride 1-0 öne geçtiler.

Günün ilk maçında YDÜ ile Çetinkaya Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Rakibini 105-31 mağlup eden YDÜ seride 1-0 öne geçti. Çetinkaya adına 20 sayı ile oynayan Can Galatyalı maçta en fazla sayı üreten oyuncu oldu. YDÜ adına Sarp Öztay 15 sayı kaydederek takımı adına en skorer oyuncu oldu.

Günün diğer Play-off yarı final mücadelesinde DAÜ ile Soyer Hacıganimler karşılaştı. 88-73’lük skorla galip gelen DAÜ, seride 1-0 öne geçti. Soyer’den Halil Çetinyay 31 sayı ile müsabakanın en çok sayı kaydeden ismi olurken, Hakan Uğurluşanlıtürk 27 sayı ile DAÜ’nün en skorer ismi olarak maçı tamamladı.

Play-off yarı final serisinde ikinci maçlar 6 Ağustos Cuma günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. YDÜ ve DAÜ galip gelmesi halinde adlarını finale yazdıracak. Çetinkaya veya Soyer galip gelmesi halinde seri 1-1’e taşınacak ve finale çıkacak olan ekip üçüncü maçlar sonunda belli olacak.



