YDÜ, şampiyonluğa yakın

U17 Erkekler Ligi final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi, Mağusa Gelişim Akademisi’ni 87-75 yenerek seride 1-0 öne geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı

Basketbol U17 Erkekler Ligi final serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Mağusa Gelişim Akademisi’ni 87-75 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada YDÜ oyuncusu Enes 17 sayı, 15 ribaunt ve 29 verimlilik puanı ile takımının en etkili ismi oldu.

Mağusa Gelişim Akademisi’nde ise Ardacan 29 sayı 14 ribaunt ile hem double double yaptı hem de 36 verimlilik puanı ile maçta öne çıkan isim olmayı başardı.

Final serisinin ikinci maçı bu akşam saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Maçı YDÜ kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek, MGA kazanırsa iki takım arasında son maç 25 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak.



