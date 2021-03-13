YDÜ sahada başladı

KKTC Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Basketbol Büyük Erkek Takımı, Basketbol Federasyonunun açık alanda antrenman yapma izni vermesinden sonra antrenmanlarına başladı.
Koç Halit Kıryağdıyönetiminde Yakın Doğu Üniversitesindebulunan halı sahada antrenmanlara başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Büyük Erkek Takımı, uzun aradan sonra antrenmanlara başlamanın mutluluğu ile ilk antrenmanını gerçekleştirirken, basketbolcuların hırslı çalıştıkları gözlemlendi.
Pandemi kuralları çerçevesinde mesafeli bir şekilde açık havada yapılan antrenmanda kondisyon çalışmalarına ağırlık verildi.
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