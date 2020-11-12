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YDÜ rahat kazandı: 67-38

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YDÜ rahat kazandı: 67-38
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupası’nda 3’üncü hafta maçında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Çetinkaya’yı ağırladı. RA-25 Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 67-38 kazanan YDÜ, kayıpsız gidişini sürdürdü.
YDÜ’de İhsan 14, Fuat 13 ve Berkem 11 sayı ile çift haneli rakamlara ulaşan isimler oldu. Çetinkaya’da ise Kaan Öder 11 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.
 
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