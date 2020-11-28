YDÜ namağlup tamamladı

Yakın Doğu Üniversitesi, Hacıganimler Soyer’i mağlup ederek grup aşamasını kayıpsız lider tamamlarken, 14 sayı 8 ribaunt, 3 top çalma ile oynayan Ahmet Dağer maçın adamı oldu. Soyer’de Hasan Kasap 17 sayı ile maçın en skorer ismi oldu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupası’nda 2 kayıpsız takım gruptaki son maçta karşı karşıya geldi. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Hacıganimler Soyer’i karşı karşıya getiren maç RA-25 Spor Salonu’nda oynandı ve çekişmeli mücadeleyi YDÜ 66-60 kazanarak grup aşamasını kayıpsız lider tamamladı. YDÜ’de 14 sayı 8 ribaunt, 3 top çalma ile oynayan Ahmet Dağer kritik anlardaki sayıları ile de dikkat çekerken, bu oyuncuya 13 sayı 10 ribaunt ile oynayan Fırat Ceylan, 12 sayıyla da Halil Kutruza eşlik etti. H. Soyer’de Hasan Kasap 17 sayı ile maçın en skorer ismi olsa da mağlubiyete engel olamadı.