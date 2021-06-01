YDÜ kayıpsız gidiyor

Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi haftayı galibiyetle kapatırken, YDÜ kayıpsız liderliğini sürdürdü

Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği Üniversiteler Basketbol Ligi’nde (Unilig) ikinci hafta oynanan maçlarla tamamlandı.

4 takımın mücadele verdiği ligde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) haftayı galibiyetle kapattı. Ünilig’de 3’üncü ve son hafta oynanacak maçların ardından şampiyonluğa ulaşan ekip belli olacak.

YDÜ’den İskele’de farklı tarife: 97-47

İskele Spor Salonu’nda ilk haftanın 2 galip takımı karşı karşıya geldi. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), YDÜ’yü ağırladığı maçı Lefkoşa ekibi 97-47 galip tamamladı. YDÜ’de Batuhan Tüzmen 26 sayı ile oynarken, Günay Ertopaloğlu da 20 sayı üretti. DAÜ’de en fazla sayıyı üreten isim Uğur Kaya (17) oldu.

GAÜ’den 55 sayılık fark: 96-41

Ünilig’de oynanan diğer maçta ise GAÜ ile Rauf Denktaş Üniversitesi mücadele verdi.Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 96-41 kazandı. GAÜ’deAli Erdem Tiryakioğlu ile RDÜ’den James Baker 20’şer sayı ile maçın en skorer isimleri oldular.

PUAN DURUMU

Takım O G M P

1-YDÜ 2 2 - 4

2-DAÜ 2 1 1 3

2-GAÜ 2 1 1 3

4-RDÜ 2 - - 2

MAÇ PROGRAMI:

7 Haziran Pazartesi

16.00 RDÜ-DAÜ (Başaran Spor Salonu)

8 Haziran Salı

19.30 YDÜ-GAÜ (RA-25 Spor Salonu)

